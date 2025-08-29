Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Правительство предложило обязать студентов-медиков заключать целевые договоры
Правительство предложило ужесточить правила для студентов-бюджетников медвузов, обязав их заключать договор о целевом обучении при поступлении и выполнении требований заказчика.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых правилах для студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических вузов, передает ТАСС.
Согласно документу, первокурсники, поступившие на бюджет по этим направлениям, должны будут заключить договор о целевом обучении, если есть предложения и они соответствуют требованиям заказчика.
Подобное требование введут для студентов-целевиков, с которыми заказчик отказался заключать договор. Новые нормы распространятся на студентов, восстановившихся после отчисления, переведшихся на бюджет, а также на тех, чей договор был расторгнут заказчиком или самим студентом из-за отсутствия поддержки.
Законопроект обязывает заключить новый целевой договор в течение года с момента расторжения, перевода или восстановления. Если студент не подпишет договор при наличии предложения и соответствии требованиям, его отчислят. Самовольное расторжение договора также приведет к отчислению.
В случае отсутствия предложений на договор о целевом обучении в первый год, такая обязанность продлится на весь срок обучения. При невозможности заключить договор студент сможет перейти на платное обучение по заявлению. Если до окончания обучения предложения не появятся или студент не подойдет заказчикам, требование заключить договор снимается.
Минздрав подготовил законопроект, который ужесточает ответственность студентов-медиков за невыполнение условий целевого обучения.