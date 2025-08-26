Минздрав предложил штрафовать медиков-целевиков за отказ работать

Минздрав предложил обязать студентов-медиков заключать целевые договоры

Tекст: Елизавета Шишкова

Все бюджетные места в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля могут стать целевыми, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе Минздрава, поступающие на такие места обязаны будут заключать договор о целевом обучении. Законопроект, поддержанный правительственной комиссией, предусматривает, что выпускники, нарушившие условия договора, должны будут вернуть бюджету сумму, затраченную на обучение, и выплатить штраф в двукратном размере компенсации.

Такие же меры ответственности планируется ввести для выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также для заказчиков целевого обучения, если они не обеспечат трудоустройство выпускника или расторгнут договор в одностороннем порядке.

В пресс-службе Минздрава уточнили: «В случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации».

Цель инициативы – повысить эффективность распределения кадров в здравоохранении и обеспечить возвращение инвестиций государства в подготовку специалистов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новую систему оплаты труда медработников планируют ввести в России с 2025 года и сейчас проект проходит пилотное тестирование.

Президент России Владимир Путин подтвердил подготовку федеральной спецпрограммы для привлечения медиков в новые регионы России.