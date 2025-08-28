Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.6 комментариев
Марочко сообщил об усилении атак ВСУ на западе ЛНР
С начала недели украинские военные начали активные наступательные действия на обширном участке фронта в Луганской и Донецкой республиках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинские войска усилили атаки на западных рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступательные действия отмечены на фронте шириной более двадцати километров. Активизация ВСУ наблюдается в районах Нововодяного и Петровского Кременского муниципального округа ЛНР, а также рядом с Новомихайловкой, Редкодубом и Карповкой в соседней ДНР.
Марочко отметил: «Ширина участка фронта, на которой усилились штурмы боевиков, составляет более 20 км».
По его оценке, украинские подразделения пытаются перенять опыт российских сил, внедряя тактику «тысячи порезов», заключающуюся в постепенном давлении по всей линии боевого столкновения с целью ослабить противника и найти уязвимые места для нанесения основного удара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск у населенного пункта Ставки в ДНР. Он также отметил рост случаев дезертирства среди украинских военных на этом направлении. Марочко рассказал о начале зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.