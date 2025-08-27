В Грузии арестованы счета семи враждебных к государству неправительственных организаций

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В частности, следствием, которым изучаются факты нападений на силы правопорядка с использованием пиротехники и «коктейлей Молотова», установлено, что финансы этих неправительственных организаций выделялись на приобретение спецсредств – противогазов, касок, дубинок и так далее.

Руководители этих семи НПО «открыто призывали общественность к неповиновению и сопротивлению», отмечает Генпрокуратура.

Также в заявлении ГП сказано, что НПО выделяли свои финансы лицам, вовлеченным в беспорядки.

Во время акций протеста в Тбилиси и регионах пострадало свыше 170 правоохранителей.

Следствие ведется по фактам саботажа, помощи во вражеской деятельности иностранным организациям и мобилизации финансов на деятельность против конституционного строя и основ национальной безопасности.

Эти НПО отказываются выполнять грузинский закон «О прозрачности иностранного финансирования». Они намерены обжаловать в суде решение арестовать счета, а также деятельность Антикоррупционного бюро, которое надзирает за ними.