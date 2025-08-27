Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
В Грузии арестованы счета семи враждебных к государству неправительственных организаций
Счета семи крупных грузинских НПО, которые подозреваются во враждебной антигосударственной деятельности, арестованы Тбилгорсудом на основании ходатайства Генпрокуратуры в рамках текущего расследования беспорядков в Тбилиси на акциях протеста в 2024 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, следствием, которым изучаются факты нападений на силы правопорядка с использованием пиротехники и «коктейлей Молотова», установлено, что финансы этих неправительственных организаций выделялись на приобретение спецсредств – противогазов, касок, дубинок и так далее.
Руководители этих семи НПО «открыто призывали общественность к неповиновению и сопротивлению», отмечает Генпрокуратура.
Также в заявлении ГП сказано, что НПО выделяли свои финансы лицам, вовлеченным в беспорядки.
Во время акций протеста в Тбилиси и регионах пострадало свыше 170 правоохранителей.
Следствие ведется по фактам саботажа, помощи во вражеской деятельности иностранным организациям и мобилизации финансов на деятельность против конституционного строя и основ национальной безопасности.
Эти НПО отказываются выполнять грузинский закон «О прозрачности иностранного финансирования». Они намерены обжаловать в суде решение арестовать счета, а также деятельность Антикоррупционного бюро, которое надзирает за ними.