Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету

Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем

Арагчи допустил возобновление военного конфликта между Ираном и Израилем

Tекст: Елизавета Шишкова

Иран допускает повторение вооруженного конфликта с Израилем, однако страна готова к любому развитию ситуации в регионе, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью изданию Asharq Al Awsat, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил: «Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию».

Арагчи подчеркнул, что Иран внимательно отслеживает обстановку вокруг Израиля и намерен защищать свои интересы и безопасность в случае эскалации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии предоставления гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с Израилем может быть нарушено из-за недоверия к действиям израильской стороны после 12 дней конфликта.

Посол Израиля в России сообщила, что Израиль рассмотрит возможность военной операции против Ирана, если появится угроза возобновления военных ядерных разработок.