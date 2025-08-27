Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету

Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.0 комментариев
Израильские военно-воздушные силы перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, передает ТАСС.
Пресс-служба армии заявила: «Запущенная из Йемена ракета была перехвачена ВВС Израиля». В результате инцидента в нескольких районах израильской территории были активированы сирены воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.