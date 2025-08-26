У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.5 комментариев
Польского военного на границе с Белоруссией ранила граната
При столкновении с группой агрессивных мигрантов у населенного пункта Черемха на польско-белорусской границе польского военного ранило светошумовой гранатой, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.
Происшествие случилось вечером 25 августа 2025 года, военнослужащий оперативной группы «Подлясье» пытался пресечь попытку незаконного пересечения границы, заявили в командовании, передает ТАСС.
При взрыве военный получил травму левой руки.
Представитель командования Магдалена Кошчинская пояснила, что граната взорвалась у военного в руках.
В начале августа на восточной границе Польши сотрудницу погранслужбы ранил мигрант с камнем, нелегал кинул его через пограничную линию.
До этого польский пограничник получил травму глаза после столкновения с мигрантом из Афганистана на границе с Белоруссией.