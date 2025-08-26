Захарова заявила о помощи МИД и посольства Наговициной

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники посольства в Бишкеке и центральный аппарат внешнеполитического ведомства с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению Наговициной, сказала Захарова ТАСС.

Дипломаты также поддерживают контакт с родственниками пострадавшей.

Захарова подчеркнула, что дипломаты с самого начала развития ситуации делают все необходимое для организации спасательных работ и коммуникации между всеми сторонами, задействованными в поиске и эвакуации альпинистки.

Ранее сообщалось, что операция по спасению альпинистки Наговицыной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 тыс. 200 метров, закончилась безрезультатно.

При этом ее решили не объявлять погибшей. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился помочь МЧС России в возможном спасении альпинистки.