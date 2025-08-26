  • Новость часаСилы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Соя стала оружием БРИКС против США
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Отмечен рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Российские войска зашли в северную часть Купянска
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов
    Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.

    2 комментария
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    4 комментария
    26 августа 2025, 12:03 • Новости дня

    Захарова заявила о помощи МИД и посольства Наговициной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские дипломаты в Киргизии с первых дней прилагают усилия для организации спасения альпинистки Натальи Наговицыной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Сотрудники посольства в Бишкеке и центральный аппарат внешнеполитического ведомства с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению Наговициной, сказала Захарова ТАСС.

    Дипломаты также поддерживают контакт с родственниками пострадавшей.

    Захарова подчеркнула, что дипломаты с самого начала развития ситуации делают все необходимое для организации спасательных работ и коммуникации между всеми сторонами, задействованными в поиске и эвакуации альпинистки.

    Ранее сообщалось, что операция по спасению альпинистки Наговицыной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 тыс. 200 метров, закончилась безрезультатно.

    При этом ее решили не объявлять погибшей. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился помочь МЧС России в возможном спасении альпинистки.

    25 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывезенных с нейтральной зоны на границе Грузии и России мужчин после возвращения в Одессу задержали и направили в местный военкомат, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

    Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

    По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

    Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.

    Комментарии (10)
    25 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии

    Mirror: Неисправность туалета – возможная причина катастрофы Boeing 787 в Индии

    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    @ RAJAT GUPTA/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Появилась версия, что к трагедии в индийском Ахмадабаде могло привести короткое замыкание в электросистеме из-за поломки подачи воды в туалетах.

    Газета Mirror сообщила о возможной технической причине крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии, передает «Известия». По данным издания, неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах могла вызвать короткое замыкание в электросети и отключение двигателей. Об этом заявил адвокат Майк Эндрюс, представляющий интересы семей погибших.

    В публикации подчеркивается, что ранее причиной трагедии называли ошибку пилота: капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера обвинили в отключении подачи топлива. Однако Майк Эндрюс отметил: «Нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого неисправность системы подачи воды могла привести к короткому замыканию и отключению двигателей».

    По словам адвоката, о проблемах с системой подачи воды Федеральное управление гражданской авиации США сообщило еще за месяц до трагедии. Эндрюс считает несправедливыми обвинения в адрес пилотов, называя их и семьи погибших жертвами технических неисправностей. Он также рассматривает возможность подачи иска к компании Boeing в суд США, сумма компенсации может составить миллионы долларов.

    Катастрофа произошла 12 июня в Ахмадабаде, когда на борту находились 242 пассажира, включая экипаж из двух пилотов и десяти бортпроводников. Самолет упал на здание общежития для врачей. По версии телеканала NDTV, крушение могло произойти из-за столкновения с птицами. В авиакатастрофе выжил один пассажир – 40-летний гражданин Британии.

    Комментарии (18)
    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России

    Рособрнадзор направил предупреждения МАДИ, ВШЭ, МИСИС и другим вузам

    Tекст: Евгения Караваева

    В числе получивших предостережения оказались Московский автомобильно-дорожный университет, Высшая школа экономики и МИСИС.

    Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 ведущим вузам страны, передает «Лента.ру». Ведомство рекомендовало принять меры для соблюдения законодательства в образовательной сфере.

    В список попали такие крупные учебные заведения, как Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. В сообщении отмечается, что подобные меры – это предупреждение о последствиях несоблюдения установленных нормативов.

    Остальные вузы из списка не раскрываются преждевременно, однако отмечается, что речь идет о ведущих образовательных учреждениях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт.

    Ведомство также раньше объявило предостережения 19 высшим учебным заведениям России, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики.

    Комментарии (8)
    26 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией

    Кандидат в президенты Кирога пригрозил разорвать сделку Боливии с Россией

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    @ REUTERS/David Mercado

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил о намерении разорвать крупные контракты страны с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, сообщает Agence France-Presse.

    Кирога подчеркнул, что, в случае победы на выборах, он намерен разорвать многомиллиардные сделки по разработке литиевых месторождений, заключенные нынешними властями с российскими и китайскими компаниями.

    Кроме того, политик заявил о необходимости смены внешнеполитических альянсов Боливии при новом правительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боливия обладает запасами лития в 23 млн тонн и вместе с Аргентиной и Чили входит в так называемый «литиевый треугольник», где расположены крупнейшие месторождения этого металла.

    Действующий президент Боливии Луис Арсе отмечал, что контракты с Россией и Китаем могут быть пересмотрены новым руководством страны. После прошедших 17 августа президентских выборов во второй тур, который назначен на 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата – Родриго Пас и Хорхе Кирога.

    Боливийское правительство 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского Росатома Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития с инвестициями в 970 млн долларов, а спустя две недели заключило аналогичную сделку с китайской компанией Hong Kong CBC.

    Комментарии (13)
    25 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР

    Российские военные прицепили американский флаг к трофейному М113

    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский флаг был водружен на трофейный БТР М113 в ходе спецоперации на Украине, чтобы вызвать эмоциональную реакцию у противника.

    Российские военные рассказали, что прикрепили американский флаг к трофейному бронетранспортеру М113, чтобы позлить украинских бойцов, передает RT.

    По словам бойца с позывным Скутер, инициатива родилась спонтанно и была задумана «по приколу», чтобы «чуть позлить» противника. Он также отметил, что экипаж испытал сильные эмоции во время этой акции.

    Скутер с иронией заявил, что после резонанса в мировых СМИ почувствовал «звездную болезнь». Он добавил: «Мне тетя позвонила – скидывает видео... Я думаю: "Вот это уровень"».

    Командир 70-го полка с позывным Кабарда заявил, что бойцы трофеировали американский бронетранспортер M113, и переосмыслил слова Александра Невского.

    «Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет. Как говорил Александр Невский, можем переиначить на современный лад», – заявил Кабарда. По его словам, успешный трофей техники противника оказывает деморализующее воздействие на противоборствующую сторону.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский экипаж трофейного БТР опроверг сообщения о своей гибели. Экипаж передвигался в зоне спецоперации под флагами России и США.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Комментарии (7)
    25 августа 2025, 15:44 • Новости дня
    Ученые в Колумбии обнаружили новую ветвь человеческого рода

    Колумбийские исследователи выявили неизвестную линию рода людей Чекуа

    Tекст: Егения Караваева

    Результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.

    Прежде неизвестная ветвь человеческого рода была обнаружена в ходе исследований ученых в Колумбии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

    Эксперты провели полное секвенирование ДНК древних останков, найденных рядом с Боготой, что позволило выделить новую человеческую группу – Чекуа.

    Останки представителей этой группы были впервые обнаружены в 1992 году в районе, который и дал им название. Как отмечает исследователь из института генетики Национального университета Колумбии Андреа Касас, в работе использовалось сравнение результатов ДНК-анализа с материалами из других регионов американского континента.

    По итогам исследований выяснилось, что Чекуа имеют генетическую родословную, ранее неизвестную науке. Это открытие может существенно изменить представления о расселении и эволюции древних людей на территории Южной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛД, ранее Медики в индийском округе Колар обнаружили у 38-летней женщины уникальную группу крови, ранее не встречавшуюся в мировой медицинской практике

    Комментарии (11)
    25 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Егения Караваева

    Власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.

    Власти Польши не смогут продолжать финансировать спутниковый интернет Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи украинским беженцам, передает ТАСС.

    Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил: «Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам».

    Навроцкий пояснил, что наложил вето, потому что считает необходимым прекратить доступ безработных украинцев к бесплатным медицинским услугам и пособиям на детей. Без поддержки нового закона Польша не сможет продолжать оплачивать услуги Starlink и обеспечивать хранение электронных данных украинской администрации в безопасном месте.

    Министерство цифровизации Польши ранее сообщило, что с 2022 по конец 2024 года потратило 83,5 млн долларов на закупку и абонементы для 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины. В 2025 году планировалось выделить еще 20 млн долларов, однако из-за вето финансирование окажется невозможным. Договор между Варшавой и Киевом по Starlink действует до 30 сентября, а альтернативы этим терминалам польские ведомства пока не нашли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее перепалка возникла между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским из-за слов Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink. В этот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на его личные разногласия с политикой Киева.

    Комментарии (14)
    26 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена Белюскина
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена Белюскина
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мария Арбатова рассказала о подробностях аварии 2011 года, после которой ее муж скончался, обвинив бизнесмена Сергея Белюскина в фальсификации доказательств.

    Писательница Мария Арбатова заявила, что не простила бизнесмена Сергея Белюскина, который в 2011 году сбил ее мужа, передает Mash.

    Арбатова подчеркнула: «Он использовал связи, сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности из-за истечения срока давности».

    По словам Арбатовой, Белюскин никогда не звонил ей и не являлся на судебные заседания. После аварии ее муж на протяжении нескольких лет проходил восстановление, однако два года назад скончался. Арбатова убеждена, что именно последствия травм, полученных в ДТП, приблизили смерть супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Живописном мосту в Москве погиб 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин, когда ему стало плохо за рулем спорткара Aston Martin.

    Комментарии (8)
    25 августа 2025, 19:31 • Новости дня
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей

    Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине непростой проблемой

    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывал на быстрое решение конфликта на Украине, но столкнулся с трудностями из-за личных разногласий сторон.

    Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.

    Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.

    Комментарии (17)
    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    Комментарии (11)
    25 августа 2025, 15:59 • Новости дня
    Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной

    Поиски российской альпинистки Наговициной на пике Победы завершились

    Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной
    @ @natalina_1022

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно, сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

    Работы по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы прекращены из-за погодных условий, передает ТАСС.

    По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, попытка добраться до альпинистки на вертолете не удалась из-за отсутствия подходящей погоды.

    Наговицына с травмой ноги не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте примерно 7 200 метров. Попытки организовать операцию по спасению продолжались до сегодняшнего дня, но погодные условия не позволили спасателям завершить работу успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Альпинистка остается на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.


    Комментарии (16)
    25 августа 2025, 13:21 • Новости дня
    В России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang

    Северокорейское пиво Tumangang поступило в продажу на Дальнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В середине августа на прилавках магазинов Дальнего Востока появилось пиво производства КНДР, стоимость бутылки составляет около 160 рублей.

    Первые партии северокорейского пива Tumangang 11 поступили в продажу в России в середине августа, передает РБК.

    Директор компании-импортера «Восток-Энергия» Станислав Бусик сообщил, что продажи стартовали в Дальневосточном федеральном округе и Якутии, включая крупные города Владивосток, Уссурийск, Находку, а также Курильские острова.

    По словам Бусика, «старт продаж состоялся буквально всего две недели назад, в этой связи торговым сетям необходимо время, чтобы завести карточки товаров, ЕГАИС и прочий документооборот». Сейчас пиво активно продается в сетях региона, где у компании уже выстроена дистрибуция.

    В планах «Восток-Энергии» вывести северокорейское пиво на рынки Сибири, Центральной России и южных регионов. Розничная цена бутылки объемом 0,5 литра составляет порядка 160 рублей.

    Импортер поставляет в Россию светлый лагер и темный стаут производства Rason Ryongson General Processing Factory, расположенной в городе Расон на границе КНДР, России и Китая. Пивоварня этого завода работает с 2020 года, а 80% продукции реализуется на внутреннем рынке Северной Кореи, 20% идет на экспорт.

    В будущем на российском рынке могут появиться и другие алкогольные напитки из КНДР. В декабре 2024 года компания Naegohyang из КНДР подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент, она производит продукты питания и соджу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпуск пива в России за январь–июль 2025 года достиг 543,63 млн декалитров. Объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4%.

    Комментарии (16)
    25 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Украина показала ракету «Длинный Нептун» дальностью 1 тыс. км
    Украина показала ракету «Длинный Нептун» дальностью 1 тыс. км
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские СМИ опубликовали видео новой модификации ракеты «Нептун», способной поражать цели на расстоянии до тысячи километров, с Х-образными крыльями.

    На Украине продемонстрировали новую модификацию ракеты «Длинный Нептун» с заявленной дальностью удара до 1000 километров, передает Газета.Ru со ссылкой на информацию украинской компании Defense Express и публикацию в издании «Зброя».

    На видеозаписи ракета показана с Х-образными складывающимися крыльями, что позволяет использовать ее для ударов по наземным целям.

    Официальные технические характеристики ракеты пока не раскрываются. СМИ сообщают, что длина ракеты без ускорителя составляет около шести метров. Разработка новой версии, по утверждению Defense Express, началась в ноябре 2023 года.

    Видео с ракетой было опубликовано к Дню независимости Украины. Defense Express заявляет, что «Длинный Нептун» прошел испытания еще в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали серийное производство крылатой ракеты «Фламинго».

    Ранее Украина заявляла о намерении разработать собственное высокоточное оружие для ведения боевых действий. Специалисты отмечали, что большинство современных украинских вооружений основаны на иностранных технологиях.

    Комментарии (14)
    25 августа 2025, 16:17 • Новости дня
    Альпинистку Наговицину решили не объявлять погибшей

    Спасатели не смогли объявить погибшей альпинистку Наговицину на пике Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская альпинистка Наталья Наговицына с 12 августа находится на высоте 7 200 м, но официально погибшей ее признать не могут.

    Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки Натальи Наговицыной, которой из-за перелома ноги не удается самостоятельно покинуть площадку на высоте около 7 200 м, передает ТАСС. Она остается на пике Победы с 12 августа, но объявить ее погибшей спасатели не могут.

    Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков отметил: «Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел».

    Греков также добавил, что шансы на выживание для альпинистки в условиях высокогорья практически отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно.

    Спуск альпинистки с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года. Добраться до застрявшей в районе пика Победы российской альпинистки спасателям будет очень непросто.

    Комментарии (6)
    Главное
    Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ
    Москва пообещала восстановить разрушенные Украиной районы Донецка
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    В Турции рассказали о возможной судьбе российского пловца Свечникова
    Бастрыкин поручил СК помочь МЧС в спасении альпинистки Наговицыной
    Среди российских туристов отметили рост популярности избинга
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации