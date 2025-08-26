Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
ВС России усилили давление на фланги ВСУ у Старицы
Российские подразделения за последние дни продвинулись у Старицы в Харьковской области, усилив натиск на фланги украинских войск, удерживающих этот населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска за несколько последних суток продвинулись северо-западнее и северо-восточнее от Старицы в Харьковской области, передает ТАСС. Марочко отметил, что таким образом удалось усилить давление на фланги группировки ВСУ, дислоцированной в данном населенном пункте. Марочко заявил: «За последние несколько суток нашим войскам удалось продвинуться северо-западнее и северо-восточнее от Старицы Харьковской области, усилив таким образом давление на фланги противника, засевшего в данном населенном пункте».
По данным эксперта, в Волчанске российские бойцы заняли новые рубежи и позиции у берега реки Волчья. Кроме того, он сообщил, что в районе Мелового подразделения ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в направлении населенных пунктов Чугуновка, Хатнее и Амбарное.
По данным эксперта, в Волчанске российские бойцы заняли новые рубежи и позиции у берега реки Волчья. Кроме того, он сообщил, что в районе Мелового подразделения ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в направлении населенных пунктов Чугуновка, Хатнее и Амбарное.