Хегсет заявил, что военные должны ответить за ситуацию с Афганистаном

Шеф Пентагона Хегсет: Военные должны ответить за ситуацию с Афганистаном

Tекст: Антон Антонов

«Что касается событий в Афганистане, то военные должны ответить за то, что произошло», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

Он отметил, что расследование, которое было инициировано по поручению президента, продемонстрировало «необходимость еще более глубокого разбирательства».

Проводимая работа возглавляется Шоном Парнеллом, который является официальным представителем Пентагона и ветераном афганской кампании. По словам Хегсета, расследование предполагает доступ ко всем необходимым документам и анализ причин, по которым некоторые меры по обеспечению защиты войск не были выполнены.

Хегсет добавил, что тщательный анализ всех данных по выводу войск планируется завершить к середине 2026 года, однако рассчитывает сделать это «немного раньше».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон открыл новое расследование в связи с выводом американских войск из Афганистана администрацией бывшего президента Джо Байдена. В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.