  • Новость часаСША отказались участвовать в саммите G20 в стране БРИКС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства
    Венгерские спецслужбы выявили еще двух украинских шпионов
    Бастрыкин взял под контроль дело о жилищном сертификате для мигрантов в Мытищах
    Politico: Маск исчез из новостей
    ЕС отменил все экономические санкции против Сирии
    В Госдепе объяснили желание США завершить конфликт на Украине
    Жителя Архангельской области обвинили в госизмене за работу на разведку Украины
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    СК возбудил дело против основательницы издания Meduza Тимченко
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    8 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    7 комментариев
    20 мая 2025, 21:54 • Новости дня

    Пентагон инициировал новое расследование вывода войск из Афганистана

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон открыл новое расследование по факту вывода американских войск из Афганистана администрацией бывшего президента Джо Байдена, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

    По его словам, целью станет обеспечение ответственности за принятое решение и представление полной картины американскому обществу, передает РИА «Новости».

    Хегсет пояснил, что министерство соберет специальную группу для всестороннего рассмотрения обстоятельств вывода войск, а также проверки предыдущих расследований по этому вопросу. Глава Пентагона подчеркнул, что все детали будут максимально прозрачно донесены до граждан США.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана. В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.


    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Коментарии (19)
    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

    Коментарии (5)
    20 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов из зон активных конфликтов, включая 700 тыс. украинцев и гаитян, пишет Washington Post.

    Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

    В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

    Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

    Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

    Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России

    Трамп после разговора с Путиным отказался вводить новые санкции против России

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России, подчеркнув готовность Москвы к переговорам о прекращении огня, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Такое решение Трамп объяснил тем, что Москва, по его словам, серьезно настроена на достижение урегулирования ситуации на Украине.

    Как отмечают участники беседы, на которую ссылается портал Axios, Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» начать прямые переговоры о прекращении огня. Президент США выразил уверенность, что данный подход Москвы свидетельствует о возможности дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    Лидеры европейских стран оказались ошеломлены разговором президентов России и США, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий.

    Кая Каллас заявила, что ЕС начал подготовку нового 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».

    Коментарии (7)
    20 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Politico: Маск исчез из новостей
    Politico: Маск исчез из новостей
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и заявлениях политиков, а его имя исчезло из публичных обсуждений, пишет Politico.

    По данным издания, президент США Дональд Трамп, ранее регулярно упоминавший Маска в соцсети Truth Social, не писал о нем более месяца, передает «Лента.ру». Кроме того, Маск также перестал быть участником брифингов Белого дома, а конгрессмены исключили его имя из своих информационных бюллетеней.

    В материале подчеркивается, что анализ публикаций показал снижение числа упоминаний бизнесмена в СМИ и политических заявлениях.

    Это уменьшение коррелирует со снижением поисковых запросов по его имени в Google. В публикации отмечается, что некоторые республиканцы считают Маска «политически токсичным».

    Ранее глава DOGE Илон Маск заявил об использовании американскими госслужащими государственных средств для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки. До этого Илон Маск призвал обратить внимание на расходы Федеральной резервной системы США, выделенные на реконструкцию центрального офиса в Вашингтоне.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня могут начаться без участия США, поскольку президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от угроз новых санкций и четких сроков, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, ранее Трамп призвал к тридцатидневному прекращению огня на Украине и пригрозил ввести новые санкции против России. Однако после двухчасового телефонного разговора с российским лидером он объявил, что Киев и Москва начнут немедленные переговоры, причем участие США не обязательно.

    Во время беседы не звучало новых угроз санкций и не было обсуждения конкретных временных рамок. Европейские лидеры выразили разочарование позицией Вашингтона, опасаясь, что США отходят от активной роли в процессе урегулирования конфликта.

    По словам анонимного европейского чиновника, Трамп дал понять нежелание усиливать санкционный режим и фактически дистанцировался от собственных инициатив по прекращению огня. Другой представитель отметил, что Киев и европейские столицы не поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией без активного участия США.

    Директор программы Geostrategy North фонда German Marshall Кристин Берзина заявила: «Сегодня кажется, что мы возвращаемся к значительно более долгосрочному сценарию, при котором Путин выигрывает для себя и армии дополнительное время». Она также подчеркнула, что вероятность скорого прекращения огня и урегулирования конфликта уменьшилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп анонсировал изменения по ситуации на Украине после беседы с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы стран Евросоюза с удивлением отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

    Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

    Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

    В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 02:16 • Новости дня
    СМИ сообщили о почти 5 млн выплате семье Эшли Бэббит

    США решили выплатить семье Эшли Бэббит компенсацию за гибель в Капитолии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти согласились выплатить родственникам погибшей при штурме Капитолия Эшли Бэббит почти 5 млн долларов в качестве компенсации.

    Как передает ТАСС, администрация США выплатит почти 5 млн долларов семье ветерана ВВС Эшли Бэббит, убитой полицией во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Газета The Washington Post отмечает, что средства пойдут на урегулирование иска, поданного родственниками Бэббит в начале 2024 года, в котором они требовали 30 млн долларов.

    По данным источников издания, около трети полученной суммы будет направлено на оплату услуг адвокатов. Эшли Бэббит была смертельно ранена при попытке пройти в вестибюль палаты представителей, когда сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов.

    Во время событий 6 января 2021 года полиция застрелила Бэббит, а также были зафиксированы еще несколько смертей по медицинским причинам. Позже сотрудник полиции также скончался после столкновений. Трамп летом 2021 года заявлял: «Полиция Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов», считая убийство Бэббит неоправданным. В августе 2021 года полиция Капитолия оправдала действия полицейского, застрелившего ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу минюста США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия.

    Первые осужденные участники штурма, братья Эндрю и Мэттью Валентин, вышли на свободу после указа президента США Дональда Трампа о помиловании 1,5 тыс. человек. В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого также помиловал Дональд Трамп после штурма Капитолия.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня Путиным и Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали сроки возможного прекращения огня

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали конкретные сроки возможного прекращения огня на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, тема временных рамок по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной не поднималась. Хотя американский президент выразил заинтересованность в скорейшем достижении каких-либо договоренностей, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    NYT: Трамп поддержал переговоры России и Украины вместо перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня на Украине, поддержав идею прямых переговоров между странами, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от прежнего требования к России о немедленном прекращении огня на Украине, сообщает The New York Times. Вместо этого он поддержал инициативу российского президента Владимира Путина о начале прямых переговоров между Москвой и Киевом.

    После двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп заявил, что российский лидер согласился немедленно начать прямые переговоры с Украиной с целью достижения перемирия и более широкого мирного соглашения. «Условия будут обсуждаться напрямую между воюющими сторонами, потому что они знают детали переговоров, которые неизвестны никому другому», – приводит издание слова Трампа.

    Ранее Трамп допускал введение новых банковских санкций против России, если Москва не остановит спецоперацию на Украине. Теперь же он выразил готовность уступить посредническую роль Ватикану и призвал начать переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп заявил, что в ближайшее время ожидаются изменения по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Союзники Трампа обвинили команду Байдена в умышленном сокрытии диагноза о раке

    Союзники Трампа обвинили лагерь Байдена в сокрытии рака из политических мотивов

    Союзники Трампа обвинили команду Байдена в умышленном сокрытии диагноза о раке
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вслед за сообщением о раке простаты у Джо Байдена союзники президента США Дональда Трампа, первоначально выразившие ему поддержку, начали обвинять окружение демократа в сокрытии информации о его здоровье в период пребывания у власти, сообщает NBC news.

    В воскресенье Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсетях пост с пожеланием Байдену «скорого выздоровления», но на следующий день его тон сменился, обратили внимание в NBC News.

    «Все были в сговоре! Кто управлял страной? Нам нужно привлечь к ответственности!», – заявил Трамп-младший.

    Сам Трамп заявил журналистам, что «удивлен» поздним раскрытием диагноза. «Чтобы дойти до поздней стадии, нужно время. Кто-то скрывает правду», – отметил президент США.

    Республиканцы усилили критику. Вице-президент Джей Ди Вэнс, кратко выразив надежду на выздоровление Байдена, подчеркнул, что нужна честная оценка способностей Байдена руководить государством во время его президентского срока.

    Сенатор Маркуэйн Маллин назвал время объявления диагноза «интересным», предположив, что новость призвана «отвлечь внимание» от других тем.

    Офис Байдена, подтвердив диагноз, опроверг обвинения в сокрытии, назвав их «политически мотивированными». В заявлении подчеркивается, что экс-президент, находясь у власти, регулярно проходил медосмотры, а его нынешнее состояние позволяет продолжить лечение.

    Напомним, у Байдена нашли агрессивную форму рака простаты. Трамп выразил сочувствие его семье и пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Путин и Трамп вспомнили предупреждение Макартура о милитаризме

    ТАСС: Путин и Трамп обсудили предупреждения Макартура о возрождении милитаризма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президенты России и США обратились к историческим предостережениям генерала Макартура о возможных рисках милитаристской политики.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, передает ТАСС

    Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры отметили прозорливость его оценок, особенно его предупреждение о возможном возрождении агрессивного милитаризма.

    По словам Ушакова, в беседе подчеркивалась важность исторических уроков, связанных с капитуляцией Японии и оценками генерала Макартура. Речь шла о необходимости принимать во внимание подобные предупреждения в современной международной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о приверженности поиску справедливого решения конфликта на Украине в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Лидеры европейских стран были ошеломлены этим диалогом, поскольку Трамп не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с Путиным и подчеркнул прогресс по ряду вопросов.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США

    Ушаков: Путин и Трамп подчеркнули союзничество СССР и США во Второй мировой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США акцентировали значимость исторического партнерства двух стран в годы Второй мировой войны, особо отметив теплоту отношений тогда.

    В ходе беседы президентов России и США особое внимание было уделено теме «боевого братства» СССР и США во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры подробно и с теплотой обсуждали тот период, когда два государства выступали союзниками против нацистской Германии и милитаристской Японии. Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что в настоящее время Вашингтон и Москва находятся далеко друг от друга, несмотря на совместные усилия в прошлом.

    Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы. В ходе разговора Трамп подчеркнул, что помнит о боевом братстве двух стран и выразил сожаление, что, по его словам, сегодня по странным обстоятельствам страны оказались весьма далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом.

    Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

    Генсек НАТО сообщил о восстановлении коммуникации между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом расценивается в НАТО как важное восстановление прямого общения между лидерами двух стран, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом был воспринят как позитивный шаг, поскольку восстановил прямую коммуникацию между сторонами, передает ТАСС.

    Рютте призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы». Он также добавил, что еще одним положительным моментом стало то, что после беседы с Путиным Трамп связался с Владимиром Зеленским.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Главы стран Евросоюза высказали удивление в ответ на отказ Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с российским лидером.

    Политолог Владимир Шаповалов выделил главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области
    Израильтян потребовали отстранить от международных турниров наравне с россиянами
    Украинский генерал назвал самые сложные участки фронта для ВСУ
    Российские военные уничтожили трех террористов у авиабазы в Сирии
    Рубио: США продолжают поставки оружия Киеву
    Симион пообещал оспорить итоги президентских выборов в Румынии
    Элитный McLaren сгорел после столкновения на трассе в Подмосковье

    Экономика США официально потеряла величие

    Впервые все три главных рейтинговых агентства признали, что экономика США не должна иметь высший кредитный рейтинг. Moody's сделала это последней из тройки. Это означает, что вероятность дефолта США как государства теперь официально признана не нулевой. Инвесторы кинулись избавляться от доллара и американских активов. Это сделает жизнь США в долг еще более дорогой и ускорит процесс дедолларизации в мире. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне выбрали настоящих друзей

    На фоне длительного противостояния между Россией и Западом граждане страны резко изменили свое мнение о том, кто является главным врагом Москвы. Если раньше пальма первенства принадлежала США, то теперь лидером антипатий стала Франция, а вслед за ней расположились Британия и Германия. Чем можно объяснить подобный социальный феномен? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа из-за России лишает себя дешевого продовольствия

    «Рост цен на продукты питания и широкомасштабное закрытие ферм». Все это, по мнению европейских отраслевых аналитиков, уже в ближайшее время ждет Евросоюз в случае принятия на текущей неделе Европарламентом решения по поводу судьбы поставок удобрений из России и Белоруссии. Мотивом прекращения этих поставок является, как ни парадоксально, не только голая русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............