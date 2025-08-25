Певец Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации перед концертом в Казани

Tекст: Вера Басилая

Сообщения о госпитализации Юрия Антонова перед выступлением в Казани не подтвердились, передает РИА «Новости». В понедельник в Telegram-канале Mash появилось сообщение, что артиста якобы увезли на скорой помощи прямо перед выходом на сцену на «Новой волне».

Юрий Антонов опроверг эти слухи, заявив: «Это все не соответствует действительности». Он подчеркнул, что информация о срочной госпитализации не имеет под собой оснований и не отражает реальное положение дел.

Как сообщили в оргкомитете конкурса «Новая волна», Юрий Антонов действительно не смог выйти на сцену 25 августа во время гала-концерта. Однако представители фестиваля подчеркнули, что отмена выступления связана исключительно с техническими причинами, не зависящими от артиста, передает ТАСС.

В феврале Юрий Антонов заявил о сокращении своей концертной деятельности.