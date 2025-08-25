Мирзиеев поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность

Tекст: Денис Тельманов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с Днем независимости, о чем сообщил украинский президент в соцсети X, пишет ТАСС. В поздравлении Мирзиеев выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами и пожелал Зеленскому крепкого здоровья, успехов в работе, а народу Украины – мира и процветания.

Зеленский поблагодарил Мирзиеева за поздравление и отметил ценность позиции Узбекистана по поддержке территориальной целостности Украины, а также гуманитарные инициативы по оздоровлению украинских детей. Он выразил надежду на развитие плодотворного сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.

День независимости Украины отмечается 24 августа и считается датой образования государства после принятия Верховным советом Украинской ССР соответствующего постановления и акта в 1991 году.

Кроме того, Мирзиеев ранее входил в число мировых лидеров, с которыми связывался российский президент Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине и договорились укреплять сотрудничество в ключевых сферах.

Президент Узбекистана подписал указ об оптимизации структуры администрации, что привело к сокращению 284 штатных единиц и учреждению новых должностей. Шавкат Мирзиеев рассказал, что лично провел двадцать минут в ташкентской пробке, после чего в столице запустят систему «Интеллектуальный транспорт».