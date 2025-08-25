Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме школьницы Юрию Андропову

Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме американской школьницы Андропову
Письмо американской школьницы Саманты Смит советскому лидеру Юрию Андропову в 1982 году помогло наладить человеческий контакт между СССР и США в период холодной войны, заявила директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова.
Директор Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова рассказала, что поступок Саманты «пробил лед холодной войны, когда диалога между нашими странами почти не было», передает РИА «Новости».
По воспоминаниям Батовой, идея написать советскому лидеру возникла у Саманты после телевизионной передачи о международных отношениях. Девочка спросила родителей, почему русские хотят войны, они посоветовали спросить самой у русских.
Она решила сама обратиться к Андропову, неожиданно получила на свой вопрос подробный ответ и приглашение в СССР.
Батова сопровождала семью Смит во время поездки в Советский Союз и вспоминает Саманту как «необыкновенно честную, открытую и талантливую девочку». По ее словам, Саманта быстро подружилась с советскими сверстниками в «Артеке» и предпочла жить в отряде, чтобы быть ближе к детям.
После поездки семья Смит сохранила дружеские отношения с Батовой. Джейн Смит, мать Саманты, до сих пор является для нее близкой подругой.
Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.
Батова отметила, что память о ней жива – проходят памятные мероприятия в «Артеке», а в сентябре в Американском университете в Вашингтоне покажут фильм о Саманте.
В 2023 году в Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник Саманте Смит, написавшей письмо Юрию Андропову из-за опасений ядерной войны между СССР и США.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про первый и последний опыт «детской дипломатии» между СССР и США.