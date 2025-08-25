Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме школьницы Юрию Андропову

Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме американской школьницы Андропову

Tекст: Вера Басилая

Директор Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова рассказала, что поступок Саманты «пробил лед холодной войны, когда диалога между нашими странами почти не было», передает РИА «Новости».

По воспоминаниям Батовой, идея написать советскому лидеру возникла у Саманты после телевизионной передачи о международных отношениях. Девочка спросила родителей, почему русские хотят войны, они посоветовали спросить самой у русских.

Она решила сама обратиться к Андропову, неожиданно получила на свой вопрос подробный ответ и приглашение в СССР.

Батова сопровождала семью Смит во время поездки в Советский Союз и вспоминает Саманту как «необыкновенно честную, открытую и талантливую девочку». По ее словам, Саманта быстро подружилась с советскими сверстниками в «Артеке» и предпочла жить в отряде, чтобы быть ближе к детям.

После поездки семья Смит сохранила дружеские отношения с Батовой. Джейн Смит, мать Саманты, до сих пор является для нее близкой подругой.

Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.

Батова отметила, что память о ней жива – проходят памятные мероприятия в «Артеке», а в сентябре в Американском университете в Вашингтоне покажут фильм о Саманте.

В 2023 году в Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник Саманте Смит, написавшей письмо Юрию Андропову из-за опасений ядерной войны между СССР и США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про первый и последний опыт «детской дипломатии» между СССР и США.