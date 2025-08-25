Ганчев назвал карту Украины в Белом доме недостоверной

Tекст: Вера Басилая

По словам Ганчева, карта Украины, размещенная в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не соответствует реальному положению дел на фронте, передает РИА «Новости».

Ганчев заявил, что подобные карты отражают только те успехи, которые украинская сторона старается продемонстрировать Западу и собственному населению в рамках пропаганды.

«На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями. Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени», – отметил Ганчев.

По его мнению, продвижение украинских войск на линии соприкосновения преувеличено, а реальные успехи ВСУ быстро нивелируются действиями российских подразделений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что продемонстрированная в Белом доме карта Украины стала оплеухой для киевского режима и его сторонников.

Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что на карте название Украины оказалось только на западной части страны.

Напомним, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Владимир Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.