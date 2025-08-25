Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Ганчев назвал карту Украины в Белом доме недостоверной
Выставленная в Белом доме карта Украины демонстрирует искаженную картину происходящего на линии боевых действий, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, карта Украины, размещенная в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не соответствует реальному положению дел на фронте, передает РИА «Новости».
Ганчев заявил, что подобные карты отражают только те успехи, которые украинская сторона старается продемонстрировать Западу и собственному населению в рамках пропаганды.
«На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями. Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени», – отметил Ганчев.
По его мнению, продвижение украинских войск на линии соприкосновения преувеличено, а реальные успехи ВСУ быстро нивелируются действиями российских подразделений.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что продемонстрированная в Белом доме карта Украины стала оплеухой для киевского режима и его сторонников.
Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что на карте название Украины оказалось только на западной части страны.
Напомним, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Владимир Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.