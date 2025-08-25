Актер Александр Олешко признался в танцах под Новый год с Таней Булановой

Tекст: Ирма Каплан

«Ой, как я вас удивлю! Это был 91 год. В ночь с 31 декабря на 1 января снимался новогодний «Голубой огонек» на первой кнопке нашего телевидения. Таня Буланова там пела впервые, а я, будучи 15-летним студентом, участвовал в массовке в студии Останкино», – пишет «Семь дней».

Олешко добавил: так старался, что даже открыл рот. При желании, по его словам, эту видеозапись можно найти и узнать его в первом ряду подтанцовки в смешной жилетке.

Сейчас артист Олешко далек от подтанцовок у певиц. В его фильмографии роли в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. По его признанию, ему, 49-летнему с седой шевелюрой даже приходится подкрашивать ее для мероприятий, чтобы не пугать зрителей, привыкших к его молодому и задорному образу.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России.



