Оскорблявшему русских блогеру предъявили обвинение

СК: Московского блогера обвинили в унижении достоинства русских и хулиганстве

Tекст: Вера Басилая

Блогеру предъявлено обвинение по делу о возбуждении ненависти либо вражды, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что до 18 августа обвиняемый снял и опубликовал несколько видеороликов, в которых оскорблял русских и демонстрировал нацистскую символику. Кроме того, по словам Екатерины Мизулиной, он также совершал хулиганские действия на остановках и в подъездах, а также занимался пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Следователи сообщили, что фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие планирует обратиться в Никулинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее блогер Арсен Маркарян был обнаружен в багажнике автомобиля возле Кубинки и доставлен в отдел Следственного комитета в Москве.

Маркарян был задержан в московском регионе по подозрению в размещении видео с оскорблением памяти защитников Отечества.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов в одном из видеороликов.

В итоге блогеру предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма.