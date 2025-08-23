До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Оскорблявшему русских блогеру предъявили обвинение
СК: Московского блогера обвинили в унижении достоинства русских и хулиганстве
Задержанному на территории Московского региона блогеру инкриминируют возбуждение ненависти после публикации видеороликов с нацистской символикой и оскорблениями русских в одном из мессенджеров, сообщает СК по Москве.
Блогеру предъявлено обвинение по делу о возбуждении ненависти либо вражды, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что до 18 августа обвиняемый снял и опубликовал несколько видеороликов, в которых оскорблял русских и демонстрировал нацистскую символику. Кроме того, по словам Екатерины Мизулиной, он также совершал хулиганские действия на остановках и в подъездах, а также занимался пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Следователи сообщили, что фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие планирует обратиться в Никулинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее блогер Арсен Маркарян был обнаружен в багажнике автомобиля возле Кубинки и доставлен в отдел Следственного комитета в Москве.
Маркарян был задержан в московском регионе по подозрению в размещении видео с оскорблением памяти защитников Отечества.
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов в одном из видеороликов.
В итоге блогеру предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма.