Суд в США распорядился закрыть тюрьму «Аллигаторовый Алькатрас»

NYT: Суд в США потребовал закрыть тюрьму «Аллигаторовый Алькатрас» для нелегалов

Tекст: Мария Иванова

Окружной суд Майами постановил закрыть центр содержания нелегальных мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас», сообщает The New York Times.

Судьи обязали власти прекратить отправку новых мигрантов в этот объект и начать демонтаж его значительной части. На перемещение уже содержащихся там лиц и разбор сооружений отведено 60 дней, отмечает ТАСС.

Суд подчеркнул, что строительство центра велось без необходимой экологической экспертизы, несмотря на присутствие охраняемых природных объектов вблизи лагеря. «Центр содержания представляет угрозу для местной водной системы и почв, подрывая экосистему региона», – говорится в решении суда. Запрещено также возведение новых строений на месте бывшего лагеря.

Центр, открытый летом этого года, ранее был представлен Дональдом Трампом как образцовый для будущих учреждений подобного типа. Местность вокруг объекта – болотистые угодья, где обитают аллигаторы, крокодилы и ядовитые змеи.

Строительство во Флориде с самого начала подвергалось критике демократов и правозащитников, которые заявляли о нарушении прав мигрантов и подозревали центр в несоблюдении закона. Несколько сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США требовали раскрыть информацию о работе «Аллигаторового Алькатраса».

Ранее суд приостановил строительные работы в центре для мигрантов во Флориде, который получил прозвище «Аллигаторовый Алькатрас» из-за суровых условий содержания.

Дональд Трамп предложил создать по всей стране центры для нелегальных мигрантов по примеру объекта во Флориде, построенного среди болот с опасными животными.

Между тем США к 2026 году решили увеличить вместимость тюрем для иммигрантов в два раза.