    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции
    Норвегия создала новую военную бригаду на границе с Россией
    Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    Посол России потребовал объективного расследования подрывов «Северных потоков»
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров
    Экзамен на пост главы Верховного суда России отменили из-за отсутствия кандидатов
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 23:56 • Новости дня

    «Самый милый судья в мире» скончался в США

    Известный как «самый милый судья в мире» Фрэнк Капри скончался в США

    Tекст: Антон Антонов

    Фрэнк Каприо, известный из-за реалити-шоу как «самый милый судья в мире», умер в США в возрасте 88 лет, сообщили на его официальной странице в соцсетях.

    Каприо «мирно скончался» после долгой борьбы с раком поджелудочной железы, передает РИА «Новости».

    Каприо приобрел широкую популярность благодаря телевизионному судебному шоу Caught in Providence («Пойманные в Провиденсе»), где показывались настоящие процессы под его председательством. Передача с его участием получили миллионы просмотров в разных странах.

    С 1985 года Каприо занимал пост главного судьи Муниципального суда Провиденса, штат Род-Айленд.

    21 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    21 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме

    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме

    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 19:03 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Изъятие предмета «Логика» из школьной программы – самая долгоиграющая из созданных Хрущевым катастроф, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    Современным школьникам не хватает такого предмета, как логика, считает депутат. Этот предмет позволяет упорядочивать, систематизировать различные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов.

    «На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф», – говорит Вассерман.

    Курс логики был введен в учебные планы советских школ в 1947 году. Это решение было принято на государственном уровне при непосредственном участии Иосифа Сталина.

    Предмет преподавался в объеме одного часа в неделю в выпускном классе. Программа включала изучение основных форм мышления: понятий, суждений и умозаключений, с особым вниманием к категорическому силлогизму. Курс должен был способствовать развитию аналитических способностей, необходимых для работы со сложной информацией, включая научно-техническую литературу.

    Из школьной программы курс исключили в 1955 году, в период руководства Никиты Хрущева. Логика, наряду с другими теоретическими дисциплинами, была признана не имеющей непосредственного прикладного значения для подготовки кадров для народного хозяйства.

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    21 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.

    Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.

    В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.

    Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.

    В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.

    Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.

    Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.

    Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.

    Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.

    Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    21 августа 2025, 17:29 • Новости дня
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО

    Политолог Межевич анекдотом про водку и кошку обрисовал взаимоотношения Украины и НАТО

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сейчас НАТО выжимает из Украины последние капли крови. И происходящее во многом напоминает анекдот о том, как жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. О том, что ценность Украины для альянса заключается в умении «убивать русских», ранее заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    «Боднар родом из Тернопольской области, в которой даже в советские годы было бандеровское гнездо. А уже при Никите Хрущеве бандеровцы массово пошли в компартию и захватили на западе республики позиции», – напомнил Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По мнению собеседника, НАТО и без формального членства активно использует Украину, так как альянс «взял от Украины в экономическом и демографическом плане все что хотел». Сложившуюся ситуацию политолог сравнил со старым анекдотом.

    «Жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой. Вернувшись, застала его выжимающим тушку со словами: "Ну, кошечка, ну хоть капельку"». Но все уже выпито, – сказал Межевич. – Сейчас из Украины выжимают последние капли, только не спирта, а крови».

    Ранее на этой неделе посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил ценность своей страны в НАТО умением «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса. Посол считает, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО, а в будущем стать его частью. По его словам, украинцы якобы готовы на размещение натовских баз «в каждом селе».

    По мнению Межевича, украинские дипломаты делают подобные заявления с целью угодить властям – из личных побуждений поддерживают режим до его краха. «В их среде даже ходит цитата из "Семнадцати мгновений весны": "А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут драться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью". И Боднар, наверняка имея недвижимость за пределами Украины, вероятно, поступит так же», – заключил Межевич.

    Как пишет американское издание Politico, США намерены ограничить свое участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Об этом было заявлено во время закрытых переговоров военных представителей Великобритании, Франции, Германии и Финляндии с главой политического блока Пентагона Элбриджем Колби, который ранее проводил аудит американских запасов вооружений. Он также давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.

    21 августа 2025, 12:59 • Новости дня
    Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

    Древнейшую печать Ярослава Мудрого нашли при раскопках на Ярославовом дворище

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок на Ярославовом дворище археологи нашли свинцовую печать Ярослава Мудрого, связав ее с периодом его княжения в Новгороде в XI веке.

    Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде уникальную свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище, передает ТАСС.

    Эта находка стала первой, связанной с княжением Ярослава во времена его правления в Новгороде с 1010 по 1019 годы, и второй подобной находкой в истории города.

    Как сообщил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, «находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение».

    На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком, а по окружности видны следы греческой надписи. По мнению исследователей, печать сходна по композиции с редкими монетами Ярослава Владимировича «Ярославль сребром», которых сохранилось всего восемь экземпляров.

    До этого единственная подобная печать была найдена в Новгороде в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка спустя 31 год подтверждает предположения нумизматов XIX века о существовании буллы с изображением святого Георгия и княжеским знаком.

    Исследователи подчеркивают, что находка доказывает: Ярославово дворище уже в XI веке было важным общественно-политическим центром Новгорода. Ученые считают, что отсутствие культурных слоёв этого периода связано с масштабными земляными работами в более позднее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, историки продолжают обсуждать, считать ли 1147 год началом Москвы.

    Ранее на этой неделе ученые обнаружили древнейшие луки и стрелы в Азии.

    Тульские археологи также нашли следы неизвестных племен на верхней Оке.


    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    21 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 65 млн рублей и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    21 августа 2025, 05:05 • Новости дня
    В Федерации альпинизма оценили шансы спасти Наговицыну с пика Победы

    В Федерации альпинизма России оценили шансы спасти Наговицыну с пика Победы

    Tекст: Ирма Каплан

    Добраться до застрявшей в районе пика Победы российской альпинистки Натальи Наговицыной спасателям будет очень непросто, поделился вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

    «Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека. Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации», – заявил он ТАСС

    Пятницин отметил, что к такому тяжелому маршруту можно приступать только  после тщательной подготовки, а теперь ситуация такая, что помочь практически невозможно.

    «Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – добавил специалист.

    Эвакуацией россиянки Натальи Наговициной занимается Минобороны Киргизии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили, что отслеживают ситуацию с попавшей в беду на пике Победы альпинисткой Наговицыной, и выразили благодарность властям Киргизии за участие в ее эвакуации.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой, связь с ней отсутствует, а поисковые работы продолжаются на большой высоте.

    21 августа 2025, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине

    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры рассматривают инициативу, согласно которой союзники Киева будут обязаны в течение суток принять решение о военной поддержке в случае нового нападения России, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры обсуждают новый план гарантий безопасности для Киева, который предполагает, что союзники Украины должны будут в течение суток принять решение о предоставлении ей военной поддержки в случае новой атаки со стороны России, передает Bloomberg.

    С инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. По словам источников, ее предложение похоже на коллективную оборону по принципу НАТО, но при этом не предусматривает формального членства Украины в альянсе. Такой механизм рассматривается как компромисс на фоне отсутствия перспектив вступления Украины в НАТО.

    В рамках плана, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом страны будут обязаны экстренно обсудить возможный ответ, если Украина вновь подвергнется нападению. Среди мер называются быстрая и продолжительная военная поддержка, экономическая помощь, укрепление украинской армии и санкции в отношении России.

    Bloomberg отмечает, что на недавней встрече в Белом доме Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат, допустив при этом возможность воздушной поддержки. Обсуждается также потенциал участия французских и британских войск в качестве части возможного мирного соглашения, однако детали этих инициатив пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы прошла по сценарию, который соответствует интересам Владимира Путина. Дональд Трамп продолжает проводить свою линию по вопросу Украины, игнорируя позицию европейских стран. США и Европа начали совместную работу над предоставлением гарантий безопасности для Украины.

