Лавров назвал заявления ЕС о «ценностях» Украины явкой с повинной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение о заявлениях Евросоюза, подчеркнув, что они фактически раскрывают суть так называемых «европейских ценностей».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром выступил с критикой в адрес Евросоюза, передает ТАСС. Лавров заявил, что заявления представителей ЕС о защите Украиной «европейских ценностей» являются, по сути, признанием истинной природы этих ценностей.
По словам Лаврова, высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков о необходимости поддерживать Украину до конца, потому что она якобы защищает европейские ценности, «это явка с повинной, с признанием того, что на самом деле эти «европейские ценности» из себя представляют».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил неприемлемость нахождения иностранных военных сил на территории Украины.