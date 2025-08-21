Грузинский аналитик Картвелишвили объяснил, почему Запад блокирует прямые переговоры Тбилиси с Москвой

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Вскоре мы увидим европейских лидеров в Москве в желании перезагрузить отношения. «Коллективный Запад» только Грузии запрещает сделать это, – написал он в социальных сетях. – Косово является главным препятствием на пути урегулирования отношений Грузии и России».

По его словам, «любая попытка Грузии начать прямой диалог с Россией по вопросам Абхазии и Цхинвальского региона (так Тбилиси называет Южную Осетию) сталкивается с одной большой проблемой – Косово».

Давид Картвелишвили называет этот вопрос «ахиллесовой пятой для Запада».

«Любой прогресс между Тбилиси и Москвой создаст (для Запада) новый опасный прецедент – если возможно пересмотреть вопрос независимости Абхазии и Цхинвальского региона, тогда и Сербия получит возможность требовать пересмотр статуса Косово», –- отметил аналитик.

Он напомнил признание Западом Косово в 2008 году, после чего Россия «использовала тот же аргумент, признав Абхазию и Южную Осетию».

По мнению эксперта, «после этого Брюссель и Вашингтон стараются строго размежевать эти два признания, называя случай Косово «уникальным» и говоря, что по Грузии мы имеем дело с итогом российской агрессии».

Давид Картвелишвили считает, что «это не правовой аргумент, а политический маневр».

«Многие страны в Евросоюзе опасаются сепаратизма – в Испании, Румынии, на Кипре, в Словакии», – заявил он.

«Если Грузия добьется прогресса с Россией, это вызовет эффект домино в целом в Европе, в частности, на Балканах, – полагает Давид Картвелишвили. – Именно поэтому официальные переговоры Тбилиси с Москвой строго блокированы со стороны Запада».

Он считает, что «вопрос Абхазии и Южной Осетии заморожен на десятилетия именно из-за страхов Брюсселя и Вашингтона, чтобы не потерять контроль над Косово».