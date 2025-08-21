Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
«Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.
В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.
Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.
В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.
На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.