Tекст: Ирма Каплан

«Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

