Эксперт объяснил, почему Камчатка выдержала мощное землетрясение без серьезных последствий

Политолог Шаповалов: Слаженные действия региональной власти на Камчатке помогли минимизировать последствия землетрясения

Tекст: Андрей Резчиков

«Губернатор Владимир Солодов провел серьезную работу по устранению последствий землетрясения на Камчатке. Буквально через несколько часов после начала бедствия глава региона непосредственно на местах общался с пострадавшими, принимал необходимые решения», – сказал политолог Владимир Шаповалов, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Российской ассоциации политконсультантов (РАПК).

«Также в последние месяцы он активно вел диалог с жителями края и посетил практически все крупные населенные пункты полуострова. Слаженная работа команды губернатора является одной из слагаемых того факта, что землетрясение не привело к серьезным последствиям. Рейтинг Солодова стабильно высокий. Это свидетельствует о том, что люди доверяют профессионализму, управленческим качествам и коммуникационным способностям главы Камчатки», – отмечает эксперт.

Собеседник напомнил, что в скором времени у Солодова закачивается первый срок губернаторской каденции. Выборы главы региона запланированы на 14 сентября: «Солодову только 43 года, но у него за спиной богатый управленческий опыт, высокий уровень квалификации. Одно из его достоинств – это ученая степень, работа в университете. Это важный и хороший опыт, так же как работа в бизнес-среде и системе госвласти».

Солодов возглавил Камчатку, которая считается непростым регионом, в сентябре 2020 года – в период пандемии коронавируса. «Также нужно отметить его заслуги в ходе специальной военной операции. Это не только постоянные контакты и помощь семьям военнослужащих. Он лично бывает в зоне боевых действий и не понаслышке знает, как там сражаются участники СВО из числа жителей Камчатского края», – напомнил эксперт.

По его словам, сейчас в регионе развернулась активная политическая борьба, но высокая степень активности Солодова в первую очередь была связана именно с ликвидацией последствий землетрясения – он проводил осмотры зданий, посещал пункты временно размещения, различные социальные объекты, участвовал в заседаниях штаба по устранению последствий. «Безусловно, как и любой другой политик, идущий на выборы, он активно встречается с избирателями и трудовыми коллективами. Но у него очень устойчивые позиции, высокий рейтинг поддержки», – отмечает собеседник.

Выборы губернатора Камчатского края будут конкурентными, помимо Солодова в них участвуют кандидаты от трех партий, в том числе двух парламентских. «Уверенные позиции действующего губернатора не оставляют серьезных шансов его конкурентам, среди которых есть депутаты Госдумы. Поэтому я бы сказал, что активность Солодова – это его профессиональный почерк, а не необходимость активизации в ходе избирательной кампании. Базовым для Солодова является личное общение с гражданами и разрешение существующих проблем», – заключил Шаповалов.

В среду Солодов сообщил первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко на двусторонней встрече о планах инициировать изменения в законе о статусе сильных землетрясений, чтобы выделить их как чрезвычайные ситуации федерального масштаба. В краевом правительстве пояснили, что речь идет о землетрясениях с магнитудой более восьми и интенсивностью толчков выше шести баллов. «Рассчитываю, что смогу на тематическом совещании доложить президенту и заручиться его поддержкой», – заявил Солодов.

Кириенко поддержал эту инициативу и отметил высокий уровень готовности региона к реагированию на чрезвычайные ситуации. Помимо обсуждения законодательных изменений, Кириенко и Солодов посетили пункт временного размещения жителей, которые опасаются возвращаться в дома из-за афтершоков.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло в конце июля. Его магнитуда достигла 8,8, что превзошло все предыдущие показатели в истории наблюдений. После землетрясения неоднократно происходили еще десятки подземных толчков, так называемые афтершоки. Также активизировались сразу несколько вулканов. Первой ожила Ключевская сопка, но главной неожиданностью для ученых стал вулкан Крашенинникова, который «спал» с 1463 года.