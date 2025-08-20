Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
В VK заявили о сотрудничестве с МВД при поимке подозреваемого в мошенничестве в МАХ
Информация, предоставленная Центром безопасности МАХ по запросу МВД, позволила полиции оперативно установить личность и задержать жителя Ростовской области, подозреваемого в первом случае мошенничества в мессенджере.
«С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом», – говорится в пресс-релизе компании VK.
Отмечается, что похищенные деньги остались заблокированными на счете, благодаря чему пострадавшая россиянка сможет их вернуть.
В компании добавили, что специалисты Центра безопасности МАХ занимаются мониторингом пользовательских жалоб и предотвращением мошеннических действий круглосуточно, используя автоматизированные системы.
В июле этого года, по информации VK, было заблокировано более 10 тыс. телефонных номеров мошенников, а также удалено свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. Аккаунты, уличенные в мошенничестве, пожизненно блокируются на платформе.
Напомним, подозреваемого в помощи мошенникам в МAX задержали в Ростовской области.