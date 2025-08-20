В VK заявили о сотрудничестве с МВД при поимке подозреваемого в мошенничестве в МАХ

Tекст: Валерия Городецкая

«С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом», – говорится в пресс-релизе компании VK.

Отмечается, что похищенные деньги остались заблокированными на счете, благодаря чему пострадавшая россиянка сможет их вернуть.

В компании добавили, что специалисты Центра безопасности МАХ занимаются мониторингом пользовательских жалоб и предотвращением мошеннических действий круглосуточно, используя автоматизированные системы.

В июле этого года, по информации VK, было заблокировано более 10 тыс. телефонных номеров мошенников, а также удалено свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. Аккаунты, уличенные в мошенничестве, пожизненно блокируются на платформе.

Напомним, подозреваемого в помощи мошенникам в МAX задержали в Ростовской области.

