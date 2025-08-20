Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.9 комментариев
Пожар вспыхнул на территории Дербентского коньячного комбината в Дагестане
Крыша здания Дербентского коньячного комбината загорелась в Дагестане
В Дербенте пожар охватил крышу одного из производственных корпусов коньячного комбината, огнеборцы работают на месте происшествия.
Пожар возник на территории одного из зданий Дербентского коньячного комбината в Дагестане, передает ТАСС.
По данным городской администрации, возгорание произошло на крыше объекта, к месту оперативно прибыли пожарные расчеты. В сообщении отмечается: «По сообщению ЕДДС, пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината».
Прокуратура Дагестана начала проверку по факту инцидента. В ходе надзорных мероприятий предстоит установить причины и обстоятельства пожара, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
На момент публикации информации о пострадавших и площади возгорания не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в махачкалинском магазине сотовой связи стала утечка газа на газопроводе. Возгорание после хлопка газа в Махачкале устранили, пострадали четыре человека. Владелец автозаправочной станции в пригороде Махачкалы задержан по делу о взрыве в сентябре, в результате которого были жертвы и пострадавшие.