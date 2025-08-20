Пожар вспыхнул на территории Дербентского коньячного комбината в Дагестане

Крыша здания Дербентского коньячного комбината загорелась в Дагестане

Пожар возник на территории одного из зданий Дербентского коньячного комбината в Дагестане, передает ТАСС.

По данным городской администрации, возгорание произошло на крыше объекта, к месту оперативно прибыли пожарные расчеты. В сообщении отмечается: «По сообщению ЕДДС, пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината».

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту инцидента. В ходе надзорных мероприятий предстоит установить причины и обстоятельства пожара, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

На момент публикации информации о пострадавших и площади возгорания не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в махачкалинском магазине сотовой связи стала утечка газа на газопроводе. Возгорание после хлопка газа в Махачкале устранили, пострадали четыре человека. Владелец автозаправочной станции в пригороде Махачкалы задержан по делу о взрыве в сентябре, в результате которого были жертвы и пострадавшие.



