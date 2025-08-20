Главного тренера «Алании» Гогниева дисквалифицировали на пять матчей

Гогниева отстранили за агрессивное поведение и оштрафовали на 25 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о дисквалификации главного тренера футбольного клуба «Алания» Спартака Гогниева на пять матчей, передает ТАСС. Причиной стал инцидент, произошедший 16 августа после игры с «Тюменью», завершившейся поражением «Алании» со счетом 1:2.

Гогниев был удален с поля за две желтые карточки, после чего вышел на поле, оскорбил судейскую бригаду, кинул бутылки и ударил скамейку запасных рукой. Также он толкнул сотрудника команды и разбросал бутылки с водой у скамейки.

«Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

В результате Гогниев дисквалифицирован на четыре матча дополнительно к автоматической дисквалификации за удаление. Кроме этого, тренеру назначен штраф в размере 25 тыс. рублей за неспортивное поведение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судья Михаил Слободчиков получил травму головы после нападения отца фигуристки на соревнованиях.