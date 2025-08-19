Эксперт: Коми становится все более привлекательнным для жизни и работы регионом

Политолог Ляховецкий: Рост доходов бюджета Коми позволяет региону развивать соцсферу и инфраструктуру

Tекст: Андрей Резчиков

Республика Коми показывает положительную экономическую динамику, отметил политолог Никита Ляховецкий. По его словам, потенциал развития региона связан с ростом в агропромышленном комплексе – производство в сельском хозяйстве за 2024 год выросло на 2,8%, также реализуются крупные инвестиционные проекты.

Значительный рост показала и строительная отрасль, прибавившая за прошлый год 15,3%. Кроме того, в регионе зафиксирован один из самых низких в России уровней безработицы – 0,6%, что ниже среднероссийского показателя. Также в числе приоритетов региональных властей – разработка и запуск реализации мастер-планов развития северных городов, ремонт действующих и строительство новых трасс и мостов, а также продовольственное самообеспечение региона. Эти меры призваны повысить привлекательность Коми как территории для жизни, отмечает эксперт.

«Так, например, мастер-план развития Воркуты оценивается в 257 млрд рублей. Его основными проектами стали расширение добычи угля АО «Воркутауголь» и строительство Воркутинского химического комплекса – новых производств карбамида и селитры», – пояснил Ляховецкий.

Кроме того, рост доходов бюджета позволяет вкладывать больше средств в повышение качества жизни людей и развитие инфраструктуры региона. «В 2025 году 67,3% расходов будет направлено на реализацию мероприятий в сфере социальной политики, образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ и спорта», – говорит политолог.

«Важно и то, что Гольдштейн – проверенный и опытный управленец. В 2003 и 2007 годах он был избран депутатом госсовета Республики Коми, затем был главой Еврейской автономной области. 5 ноября 2024 года Владимир Путин предложил Гольдштейну занять должность врио главы Республики Коми», – напомнил спикер.

По словам политолога, Гольдштейн оправдывает доверие президента. «Особое внимание в своей работе врио главы региона уделяет участникам СВО и их семьям. Он лично контролирует ситуацию с адресной помощью для более чем семи тыс. семей», – отметил эксперт. Кроме того, в регионе действует программа «Пера. Путь героя» – аналог федеральной президентской инициативы «Время героев». В ней участвуют 99 бойцов.

Политолог добавил, что в непростое время, когда вся страна объединилась для приближения нашей общей победы, «именно такие грамотные управленцы обеспечивают надежный тыл, и развитие регионов».

Во вторник президент России Владимир Путин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. В ходе беседы разговор шел о социально-экономической ситуации в регионе, особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.

Кроме того, президент указал на положительную динамику в сельском хозяйстве и строительстве региона, несмотря на суровые климатические условия. Также главой государства отмечен стабильный уровень валового регионального продукта и промышленного производства.