    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    Ветеран «Альфы» рассказал о синтетической взрывчатке Украины для Крымского моста
    Российские военные показали трофейный американский БТР М113
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    0 комментариев
    18 августа 2025, 14:23 • Новости дня

    Слюсарь попросил Путина поддержать строительство ростовского транспортного кольца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к президенту Владимиру Путина с просьбой выделить средства на завершение транспортного кольца протяженностью 7,5 километра.

    Слюсарь рассказал Путину, что из 110 километров ростовского транспортного кольца уже построено 102 км, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что оставшиеся 7,5 км необходимо завершить для полноценного функционирования кольца, поскольку сейчас грузовой транспорт вынужден передвигаться по городским улицам, что наносит ущерб дорогам и экологии.

    Врио губернатора объяснил, что строить недостающий участок по концессионной схеме невозможно, так как введение платного проезда приведет к тому, что большегрузы продолжат использовать городские маршруты.

    «Мы их не можем, к сожалению, построить по концессии, потому что платный участок сделать – все равно будут ездить через город на большегрузах, шесть тысяч грузовиков в день. Это экология, конечно, инфраструктура. Поэтому проект три года, порядка 30 миллиардов рублей. Я понимаю, сейчас непростые времена, но нам это кольцо нужно замкнуть, иначе оно теряет всякий смысл», – сказал Слюсарь.

    Он добавил, что транспортное кольцо важно для снабжения Мариуполя, Донецка и Луганска, а также связывает Ростовскую область с Краснодаром.

    Ранее Путин на встрече со Слюсарем поддержал мораторий на банкротство аграриев Ростовской области, указал на снижение сельхозпроизводства в регионе, а также на нехватку врачей.

    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин отправил американскому поклоннику мотоциклов «Урал» новый экземпляр, заменив старую технику, для которой не было запчастей, сообщил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

    Путин сделал подарок жителю Аляски Марку Уоррену, который известен своей любовью к мотоциклам «Урал», передает РБК. По словам Леденева, новый мотоцикл был передан Уоррену через дипломатов по личному поручению главы государства.

    Уоррен испытывал сложности с обслуживанием своего предыдущего мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций и не мог найти необходимые запчасти. Российские дипломаты нашли жителя Аляски и вручили ему новый мотоцикл.

    «Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», – сказал Уоррен.

    В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    Комментарии (8)
    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (2)
    17 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как американские СМИ отразили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Трамп обвинил ряд американских СМИ в искажении информации о прошедших на Аляске переговорах с Путиным, передает РИА «Новости». Он заявил, что СМИ неверно освещают его деятельность, стремясь выставить его в негативном свете.

    По словам Трампа, встреча с российским лидером касалась конфликта, который он назвал «глупой войной Байдена», и подчеркнул, что переговоры прошли успешно.

    «Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена – войны, которой никогда не должно было быть!!!» – написал Трамп в Truth Social.

    До этого Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Рукописные пометки Путина на речи для Анкориджа попали на фото
    Рукописные пометки Путина на речи для Анкориджа попали на фото
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В объектив фотокамер попали рукописные пометки президента России Владимира Путина на распечатанном тексте речи после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

    На фотографиях с саммита в Анкоридже, где проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, видно, что российский президент лично делал рукописные пометки на тексте своего выступления.

    На одном из снимков после пресс-конференции Путин держит в руках стопку бумаг с речью, где один из листов явно исписан вручную. На нем заметны выделенные слова и разделение текста на смысловые блоки размашистым почерком, передает ТАСС.

    На других снимках с пресс-конференции у Путина в руках оказались и распечатанные тезисы речи, используемые параллельно с рукописными листами. Это свидетельствует о том, что окончательный вариант обращения корректировался до последнего момента.

    Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с подготовленным текстом в сторону.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Путин по ходу выступления на Аляске изменил свою речь

    Tекст: Антон Антонов

    На опубликованной видеозаписи видно, как президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону, сообщают информационные агентства.

    Видео показал журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». На видео глава российского государства убрал в сторону четыре листа во время выступления. Он сделал это после слов о том, что Москва ожидает от Украины и Европы отказа от попыток сорвать урегулирование провокациями или закулисными интригами, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. Глава американского государства Дональд Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров. Источник, близкий к организации переговоров, рассказал, что поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер пригласил Путина в свой лимузин.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, одного из американских охранников пришлось унести без сознания, сообщил журналист Павел Зарубин.

    «Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии», – приводит слова Зарубина РИА «Новости». В Telegram он опубликовав соответствующее видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США. Зарубин также опубликовал видеозапись, на которой Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР». На другой опубликованной видеозаписи видно, как президент России во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Bloomberg заявило о «безвыходном положении» Зеленского из-за встречи с Трампом

    Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за встречи с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, которому предстоит встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, оказался в безвыходном положении, пишет Bloomberg.

    «Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с Трампом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и добиться ужесточения санкций США против России.

    В публикации указывается, что европейские лидеры, сопровождающие Зеленского, не располагают значительным влиянием на Трампа и сами не пришли к согласию. Также Bloomberg прогнозирует, что украинская делегация попытается выяснить у США возможные гарантии по предполагаемой сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом пройдет в понедельник, 18 августа. Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг такую возможность.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    В Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом

    Tasnim: Поведение Путина на переговорах в США показало превосходство России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    Превосходство России на переговорах с США отметил иранский источник, передает ТАСС. В публикации агентства Tasnim отмечается, что президент России проявил образец стратегической выдержки, выделяясь тщательным анализом и полным контролем над ситуацией.

    Авторы подчеркивают, что спокойствие, лаконичность и сосредоточенность Владимира Путина позволили не только укрепить красные линии Москвы, но и продемонстрировать информационное и психологическое преимущество России перед США.

    Tasnim считает, что саммит на Аляске стал заметным достижением российской внешней политики и сигналом для союзников и оппонентов о способности Москвы управлять общественным мнением и ситуацией на поле боя.

    Ранее Times писала, что Владимир Путин сохранил сильную позицию по отношению к Дональду Трампу после визита на Аляску.

    После саммита Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 16:11 • Новости дня
    В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о переговорах с Трампом

    Tекст: Ольга Иванова

    В пресс-службе Кремля подтвердили, что президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко результаты переговоров с главой США Дональдом Трампом и шаги по урегулированию украинского кризиса.

    Путин провел телефонный разговор с Лукашенко, говорится на сайте Кремля. В ходе беседы Путин подробно информировал Лукашенко об итогах состоявшихся переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

    Лукашенко выразил поддержку усилиям, направленным на мирное разрешение кризиса на Украине, и рассказал Путину о своем телефонном разговоре с Трампом, который прошел 15 августа. Стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

    До этого о разговоре Путина и Лукашенко сообщал близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 00:55 • Новости дня
    Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием
    Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Русское географическое общество подарило человечеству уникальные знания о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике, заявил президент России Владимир Путин, поздравив РГО со 180-летием.

    «Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества – одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Путин отметил связь истории РГО его достижений с судьбой Отечества, а также подчеркнул вклад общества в укрепление Российского государства. Президент указал, что человечество смогло получить уникальные знания о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике благодаря уникальным исследованиям РГО, которое порой проводило «по-настоящему героические экспедиции».

    РГО позволило получить «ответы на важнейшие вопросы в сфере климата, картографии, мировой экономики». Деятельность РГО дала России возможность стать «одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов».

    Путин указал, что именно РГО выступило в качестве «родоначальника отечественного заповедного дела и природоохраны», также оно дало возможность вести всеобщую перепись населения и системный сбор этнографических данных.

    «Все это, конечно, лишь часть колоссальных заслуг РГО», – отметил президент, подчеркнув, что и сейчас РГО «активно открывает новые направления работы», проводит важные экспедиции и просветительские проекты.

    Он поблагодарил «всех, кто преданно служит науке о земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России» и ее самобытных традиций. Путин выразил благодарность ученым и волонтерам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам, а также медиа- и попечительским советам РГО. «Еще раз поздравляю всех членов и друзей РГО с днем рождения организации. Успехов вам во всех ваших начинаниях», – заявил президент.

    Напомним, России 18 августа отмечают 180-летие Русского географического общества и День географа.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 15:13 • Новости дня
    Токаев поздравил Путина с итогами саммита на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с результатами саммита в Анкоридже, отметив прогресс в диалоге по Украине.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС. В ходе беседы Токаев поздравил Путина с завершением встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Анкоридже на Аляске.

    В сообщении пресс-службы казахстанского лидера отмечается: «Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме».

    Ранее в воскресенье российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно рассказал Александру Лукашенко о результатах недавнего российско-американского саммита, который состоялся на Аляске.


    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 13:32 • Новости дня
    Анонсирована серия международных телефонных переговоров Путина

    Кремль: Путин продолжит серию международных телефонных переговоров об Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин намерен в понедельник обсудить по телефону итоги саммита на Аляске с иностранными коллегами и встретиться с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщили в пресс-службе президента России.

    Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, чтобы информировать собеседников об итогах российско-американского саммита на Аляске, передает ТАСС. Ожидается, что переговоры коснутся ключевых тем, поднятых во время переговоров с представителями США.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин также проведет рабочие встречи, одной из которых будет беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Эта встреча пройдет в открытом для прессы формате.

    В Кремле уточнили, что график президента в понедельник насыщен международными и внутренними рабочими контактами.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко и рассказал ему о результатах прошедшего на Аляске российско-американского саммита.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Названы обсуждаемые места для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Sky News: Страны Европы рассматриваются для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве площадки для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждаются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки, сообщил канал Sky News.

    По данным Sky News, Вашингтон попросил европейских дипломатов быть готовыми к возможной встрече уже на этой неделе, однако ее проведение зависит от исхода переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне, которые состоятся в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», – сообщил телеканал. По его информации, премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон – в Женеве. В то же время и Зеленский, и Трамп склоняются к варианту с Римом, в частности Ватиканом.

    МИД Италии и Швейцарии заявили о готовности принять переговоры на своей территории. Дипломаты Европейского союза также рассматривают альтернативные варианты локаций, среди которых называются Будапешт и Хельсинки.

    Напомним, Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что площадкой для переговоров Путина, американского Трампа и Зеленского могла бы стать одна из стран Европы.

    В Турции предложили провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой

    Путин и президент ЮАР Рамафоса обсудили итоги переговоров России и США

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудили итоги переговоров России и США, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Путин рассказал о ключевых результатах недавних российско-американских переговоров на высшем уровне, состоявшихся на Аляске.

    Сирил Рамафоса выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые предпринимаются для мирного разрешения украинского кризиса. Лидеры двух стран подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР.

    Также подчеркивалась важность тесного взаимодействия России и ЮАР на международных площадках. Стороны обсудили планы по укреплению сотрудничества и совместной работе в различных глобальных форматах.

    Кремль ранее анонсировал серию международных телефонных переговоров Владимира Путина.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с результатами саммита в Анкоридже.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал Александру Лукашенко о результатах недавнего российско-американского саммита на Аляске.

    Комментарии (0)
    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

