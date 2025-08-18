Слюсарь попросил Путина поддержать строительство ростовского транспортного кольца

Tекст: Валерия Городецкая

Слюсарь рассказал Путину, что из 110 километров ростовского транспортного кольца уже построено 102 км, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что оставшиеся 7,5 км необходимо завершить для полноценного функционирования кольца, поскольку сейчас грузовой транспорт вынужден передвигаться по городским улицам, что наносит ущерб дорогам и экологии.

Врио губернатора объяснил, что строить недостающий участок по концессионной схеме невозможно, так как введение платного проезда приведет к тому, что большегрузы продолжат использовать городские маршруты.

«Мы их не можем, к сожалению, построить по концессии, потому что платный участок сделать – все равно будут ездить через город на большегрузах, шесть тысяч грузовиков в день. Это экология, конечно, инфраструктура. Поэтому проект три года, порядка 30 миллиардов рублей. Я понимаю, сейчас непростые времена, но нам это кольцо нужно замкнуть, иначе оно теряет всякий смысл», – сказал Слюсарь.

Он добавил, что транспортное кольцо важно для снабжения Мариуполя, Донецка и Луганска, а также связывает Ростовскую область с Краснодаром.

Ранее Путин на встрече со Слюсарем поддержал мораторий на банкротство аграриев Ростовской области, указал на снижение сельхозпроизводства в регионе, а также на нехватку врачей.