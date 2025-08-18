Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Ленинского, Андреевки, Алексеевки, Степного, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Лесным, Тихим, Волчанском и Амбарным в Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дорошовки, Купянска и Новоосиново в Харьковской области, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР), Среднего, Колодезей и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два немецких Leopard, семь бронемашин, в том числе три американские HMMWV, два британских бронеавтомобиля Mastiff. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», семь станций РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Берестока, Плещеевки, Новодмитровки, Северска, Николаевки, Федоровки, Клебан-Быка, Константиновки и Иванополья в ДНР.

Противник при этом потерял свыше 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70, и склад с горючим, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Димитрова, Родинского, Гродовки, Новоалександровки, Красноармейска в ДНР и Филии в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113, и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Алексеевки, Вороного, Запорожского, Новопетровского в Днепропетровской области и Ольговского в Запорожской области.

Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степового, Степногорска в Запорожской области, Токаревки, Никольского и Антоновки в Херсонской области.

Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».