Молодые специалисты предложили проекты для развития Донбасса

Молодые специалисты разработали инициативы для развития Донбасса и Новороссии
В Центре созидания «Маяк» прошел форум «Юг Молодой», где участники подготовили проекты для развития исторических регионов России и внедрения новых молодежных инициатив.
В Центре созидания «Маяк» с 10 по 16 августа на территории Запорожской области прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой».
Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и разработки проектных решений по развитию Донбасса и Новороссии. Форум собрал почти 300 молодых людей из 29 российских регионов.
«Нынешний форум нацелен на обсуждение таких важных проблем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии, обустройство родных городов и поселков, укрепление сотрудничества между регионами, продвижение в обществе, особенно среди молодежи, благородных идей волонтерства и добровольчества, традиций наставничества и просветительства. Каждый сможет выбрать интересующую его тему и в ходе открытых дискуссий и встреч предложить свои идеи и проекты для решения этих ответственных задач. Желаю вам творческого вдохновения и осуществления намеченных планов», – следует из приветственного слова президента Владимира Путина.
Как отметил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, более 3,5 тыс. молодых людей уже приняли участие в программах Центра «Маяк» с 2024 года.
На форуме молодые архитекторы и дизайнеры работали над обликом молодежных центров, волонтеры предложили концепции масштабирования добровольческих дружин, а ученые представили технологические решения для Центра «Маяк». В рамках форума заключено соглашение о сотрудничестве между Центром созидания «Маяк» и Центром Знаний «Машук» для совместной поддержки молодежи.
На грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей было подано более 100 заявок, из которых восемь проектов получили финансирование на сумму 4,42 млн рублей. Участники форума также приняли участие в волонтерских акциях и выездных программах, включая субботники и донорство крови.
В ходе специальных смен молодежь из Донбасса и Новороссии смогла представить собственные инициативы для социального и экономического развития регионов.