    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    17 августа 2025, 10:29 • Новости дня

    Мишустин поздравил работников воздушного флота России с праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность работникам и ветеранам воздушного флота, подчеркнув стратегическую важность российской авиации для страны, говорится в сообщении на сайте правительства.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником, передает ТАСС. Глава кабмина отметил самоотверженный труд пилотов, инженеров, бортпроводников, авиадиспетчеров и других специалистов, подчеркнув их профессионализм и преданность делу.

    Мишустин отдельно поблагодарил ветеранов отрасли за передачу опыта и знаний молодым специалистам: «Глубокая признательность – ветеранам отрасли, которые являются примером для многих поколений авиаторов, передают знания и накопленный опыт молодым специалистам, талантливым и целеустремленным, готовым продолжать лучшие традиции».

    Глава правительства подчеркнул стратегическую роль воздушного флота для России, отметив его значимость для связи между регионами страны. Он напомнил, что, несмотря на внешние ограничения, в стране продолжается модернизация авиационного парка и инфраструктуры аэропортов.

    Мишустин добавил, что реализуются меры поддержки отечественных производителей авиатехники, расширяется маршрутная сеть, повышается качество обслуживания и внедряются современные технологии в авиационной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 августа отмечается День воздушного флота и День любимого дивана.

    16 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

    Дочь Келлога Моббс осудила использование военных для встречи Путина на Аляске

    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями.

    Дочь спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, возмутилась использованием американских солдат для приветствия президента России на Аляске. Моббс подчеркнула, что, по ее мнению, не стоило расстилать красную дорожку перед российским лидером. Она отметила: «Использовать наших солдат для встречи Путина – абсолютно недопустимо», передает RT.

    Кит Келлог ранее не был включен в делегацию для участия в саммите, поскольку российская сторона сочла его слишком благожелательным по отношению к Киеву, сообщает RT со ссылкой на материалы CNN.

    Ранее Дональд Трамп встретил Владимира Путина с почестями возле самолета и уехал с ним на саммит в одном автомобиле.

    В ходе переговоров на военной базе на Аляске Владимир Путин добился дипломатических преимуществ, оставив Киев и Брюссель без прежней поддержки со стороны США.

    В Испании отметили, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    16 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи на Аляске

    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев двумя словами высказал позицию по итогам встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев коротко прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В своем сообщении в Telegram-канале он написал: «Работаем дальше».

    Сенатор Григорий Карасин заявил об «освежающем эффекте» встречи Путина и Трампа.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    16 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске

    Политолог Журавлев: Европейцы не могут принять того, что Трамп в чем-то согласен с Россией

    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Угрозы европейцев продолжать оказывать давление на Россию и ужесточать санкции не повлияют на позицию Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В заявлении ряда европейских стран и институтов после саммита лидеров России и США на Аляске также говорится о готовности продолжать поставлять Украине оружие.

    «Негативная реакция европейцев на итоги саммита на Аляске совершенно естественна. Все эти страны и институты – глобалисты. Если бы сейчас президентом США был глобалист, то занял бы ту же самую позицию. Но Трамп – националист, у него другое представление о приоритетах. И его позиция в какой-то части совпала с российской», – отметил Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

    «Позиция большей части американской элиты не совпадает с позицией Трампа, поэтому европейцы такие храбрые, – продолжил собеседник. – Они видят, что в Вашингтоне тоже есть те, кто готов их поддержать. Но это не Дональд Трамп и не вице-президент США Джей Ди Вэнс».

    Перспективы мирного урегулирования украинского кризиса зависят от того, «пойдет ли Трамп до конца»: «Если Трамп перестанет поставлять оружие Европе, то Евросоюзу, у которого осталось не так много своего ВПК, будет нечего поставлять Украине. Но хватит ли президенту США воли? Он с такой помпой подписывал договор о поставках американского оружия в Европу и с расчетом на огромный капитал с этой сделки. Поэтому что-то мне подсказывает, что Трамп не выступит против. Таким образом, дружный коллектив глобалистов будет бороться против России при относительной по отношению к нам лояльности Трампа. Надеяться на его абсолютную поддержку не стоит».

    По мнению эксперта, угрозы европейцев и дальше оказывать давление на Россию, ужесточая санкции, не повлияют на позицию Москвы. «В России и так не надеялись, что Европа начнет покупать нашу нефть, пусть дальше добывают уголь. Другой вопрос – это почти полная монополия Британии на страхование морских перевозок. Если они надавят в этой области, то будет труднее, но тоже не смертельно», – полагает Журавлев.

    В совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии говорится, что страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. В этом же заявлении говорится об отказе от ограничений на поставки оружия Киеву и о том, что они выступают против остановки интеграции Украины в ЕС и НАТО.

    Решение же по поводу украинских территорий должна принимать сама Украина, границы не должны меняться силой, отмечается в заявлении. Вместе с тем в нем приветствуются слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    При этом страны Евросоюза не сумели вовремя сделать общее заявление по саммиту России и США на Аляске, потому его сделали лишь руководство ЕС, лидеры нескольких стран. В документе отсутствует поддержка главного предложения Трампа о заключении долговременного урегулирования конфликта без предварительного перемирия.

    16 августа 2025, 13:09 • Новости дня
    Американский журналист пришел в восторг от бутылки водки

    Американский журналист Брайан Гленн пришел в восторг от бутылки водки

    Американский журналист пришел в восторг от бутылки водки
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время встречи лидеров России и США американский репортер особенно отметил полученную в подарок бутылку русской водки.

    Американский журналист Брайан Гленн выразил восторг по поводу бутылки русской водки, которую ему подарили, передает РИА Новости». По словам Гленна, напиток был вручен ему одним из российских коллег и произвел на него сильное впечатление.

    Журналист поделился своими эмоциями с российскими коллегами после завершения официальной части переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и продолжалась два часа 45 минут в формате «три на три».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов на саммите России и США на Аляске разместили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки гостиничных мест и обеспечили бесплатным питанием. А журналист Пискунов рассказал суровые подробности аляскинского меню для представителей СМИ.

    16 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    16 августа 2025, 13:37 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая

    Американист Ордуханян: Трамп понимает, что альянс Китая и России – это смертный приговор Западу

    Эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая
    @ Will Oliver-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    К сближению России и Китая привела разрушительная внешняя политика США, сегодня российско-китайские отношения носят беспрецедентный союзнический характер, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. О том, что Россия и Китай якобы являются «историческими противниками», ранее заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сегодня российско-китайские отношения носят беспрецедентно союзнический характер, а США пожинают плоды своей разрушительной внешней политики. Трамп совершенно справедливо указывает на то, что он получил в наследство абсолютно испорченные отношения с очень многими странами мира», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Собеседник напомнил, что во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена были разрушены результаты усилий госсекретаря США Генри Киссинджера по разрядке между Америкой и СССР, а также выстраиванию нового вектора в отношениях с Китаем.

    «Та хрупкая конструкция, которая была выстроена Киссинджером во времена администрации Ричарда Никсона, полностью рухнула при Обаме и Байдене. Они умудрились испортить отношения с Россией и с Китаем до такой степени, что, по выражению Трампа, «буквально бросили Москву и Пекин в объятия друг к другу». В большой степени создание ШОС и БРИКС было обусловлено тем, чтобы наполнить институционным содержанием политический вакуум в отношениях между двух сверхдержав», – пояснил политолог.

    По его словам, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен и Джо Байден своими нравоучениями и нотациями в адрес не только Китая, но и практически всех игроков тихоокеанского региона «полностью испортили отношения» с этими странами. Однако Трамп «точно так же умудрился поссориться с остальными своими союзниками».

    «Трамп понимает, что альянс Китая и России, а в ближайшей перспективе и при участии Индии – это фактически смертный приговор всему Западу. Поэтому президент США будет делать все, чтобы рассорить этих союзников. Прежде всего это будет финансово-экономическое давление... Но попытки рассорить Россию и Китай будут бесперспективны, потому что между странами происходит теснейшая кооперация по всем направлениям», – отметил американист.

    Что касается возрастающей глобальной конкуренции и изменений геополитической обстановки, то Ордуханян не исключил, что Россия и Китай смогут усилить свое влияние в Средней Азии, что приведет к еще более серьезному укреплению отношений между Москвой и Пекином.

    «Китай активно проникает экономически в республики Средней Азии. Россия не боится экономической конкуренции с Китаем. Но помимо КНР происходит активное проникновение так называемого туранского проекта и англосаксов. Безусловно, здесь произойдет кооперация и союзничество Китая и России против влияния Турции, а также США и Британии, которые всячески пытаются навести свои порядки, влияя через Пакистан и Индию», – рассуждает эксперт.

    На международной арене между Россией и Китаем существует «абсолютное понимание по ситуации на Ближнем Востоке, угрозам НАТО и тихоокеанской доктрине Америки»: «Китай может немного ревностно относиться к улучшению отношений России и КНДР до союзнических, но эта дружба направлена против наших общих врагов. По крайней мере для Китая это Япония и США».

    Предположения Трампа о существовании естественного антагонизма между Россией и Китаем в виду значительного населения КНР и обширных российских территорий тоже не соответствуют действительности. «Плотность населения в регионах Западной Европы, Индонезии, Японии и других странах гораздо выше, чем в Китае. Основное население в КНР сконцентрировано на побережье, поэтому Китаю еще много веков предстоит осваивать свою собственную территорию, чтобы поставить вопрос о перенаселенности. То, что Китай будет претендовать на российские территории – абсолютно надуманная проблема», – пояснил спикер.

    Накануне президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске заявил в интервью каналу Fox News, что считает Россию и Китай «естественными врагами». По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению. Усиление связей между двумя странами также стало возможным и благодаря политике экс-президента Барака Обамы.

    «Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – заявил Трамп.

    По его словам, Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США. Он выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.

    16 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    @ IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    16 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей

    Дипломат Долгов: Протокол встречи Путина был подстроен под историческое событие

    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Протокол при встрече Владимира Путина на Аляске был подстроен под историческое событие, это реальное признание значимости фигуры российского президента в современной истории, как одного из лидеров мирового сообщества, сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    «Оказанные Владимиру Путину почести на Аляске говорят о том, что Трамп и та влиятельная часть американского истеблишмента, которая стоит сейчас за действующей администрацией, признает реальное влияние России в мире. В США лучше стали понимать, что Россия – это ключевой игрок во многих мировых делах. Это произошло благодаря внешней политике президента по жесткому отстаиванию наших национальных интересов», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Долгов напомнил, что ранее Трамп в статусе главы государства «никого не встречал в аэропорту возле ковровой дорожки, даже союзников США».

    «Этот показатель во многом выходит за рамки обычного дипломатического протокола. Это хорошие сигналы для дальнейшего выстраивания взаимодействия между Россией и США в интересах обеих стран и всего мира. За визитом, затаив дыхание, следили по всему миру. Посмотрите на официальные положительные комментарии Китая и наших ближайших партнеров, в первую очередь по БРИКС. Они все приветствовали саммит. Для цивилизованных политиков возобновление диалога России и США на высшем уровне – это плюс. Это означает, что вчера уже удалось договориться по каким-то серьезным вопросам. Саммит на Аляске приветствовали те, кто хочет своим странам процветания и безопасности».

    По его словам, Аляска – это во всех смыслах связывающее две страны место – в духовном, историческом и военно-политическом. «Протокол был подстроен под это историческое событие. Дело в реальном признании заслуг Путина, важности и значимости фигуры российского президента в современной истории, как одного из лидеров мирового сообщества. Американцы же очень прагматичные и утилитарные по своей натуре люди и ни одного доллара не тратят просто так. Прием с почестями отражает реальный настрой, интересы и ожидания США. Это хорошо и положительно», – добавил дипломат.

    «Трамп не зря сказал, что Россия – это могущественная страна с огромным ядерным потенциалом. Это реальный показатель признания роли России и статуса нашего президента, – продолжил собеседник. – Совершенно очевидно, что Дональд Трамп действительно уважает Владимира Путина и общается с ним на равных. А вот на своих натовских союзников он смотрит сверху вниз, включая премьер-министра Британии Кира Стармера».

    Кроме того, сказывается личная «химия» между двумя президентами: «Это вчера вновь проявилось. Они тепло поприветствовали друг друга. И то, что американские истребители F-22 сопроводили борт Владимира Путина из Аляски в Россию, – признак большого личного доверия, признание значимости фигуры нашего президента и вообще значимости перспектив выстраивания отношений с Россией. Понятно, что о полном восстановлении межгосударственного доверия речи пока не идет, этот длительный процесс только начался, слишком серьезное падение было при экс-президенте Джо Байдене», – заметил эксперт.

    Сами по себе почести – не факторы устранения всех накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях, но «психологически это показывает хороший настрой Вашингтона», подчеркнул Долгов.

    Заявление же дочери спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс о том, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями, говорит о ее неумении ориентироваться в вопросах мировой политики. «Не Моббс решать, кого должны и не должны встречать американские военные. Это вопросы не ее уровня. Это решает руководство страны», – отметил Долгов.

    В пятницу президент США Дональд Трамп лично приветствовал президента России Владимира Путина на Объединенной авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры пожали друг другу руки и вместе прошли по красной дорожке, вдоль которой стояли четыре истребителя пятого поколения F-22 ВВС США.

    В этот момент в воздухе пролетели американские военные самолеты, включая истребители и малозаметный бомбардировщик B-2.

    Затем Путин присоединился к Трампу в его президентском бронированном лимузине, когда они съезжали с взлетной полосы и направлялись на встречу. Президентский Cadillac One более известен как The Beast. Путин и Трамп находились в машине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.

    После переговоров лидеры провели пресс-конференцию. Обычно, когда американский президент принимает иностранного коллегу, совместный брифинг начинается с выступления американского лидера, за которым следует выступление его гостя. Но в Анкоридже пресс-конференцию открыл Владимир Путин, а Трамп наблюдал за происходящим.

    По пути Путина с Аляски в Россию американские истребители F-22 сопроводили борт президента РФ. Соответствующие видео опубликовала пресс-служба Кремля.

    16 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    16 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске позволила значительно пересмотреть условия решения конфликта на Украине, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.

    По словам Риттера, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске позволила пересмотреть условия урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что саммит Трампа и Путина стал серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского конфликта были существенно переосмыслены. Он отметил, что впервые США приняли российское предложение по урегулированию, и теперь и на Украине, и в Европе должны будут с этим смириться.

    Риттер считает, что у Дональда Трампа теперь более глубокое понимание российской позиции по украинскому вопросу, в отличие от того, которое могли донести его собственные советники. По мнению аналитика, США и Россия выбрали необратимый путь к миру и улучшению двусторонних отношений.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    Владимир Путин заявил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине, и отметил полезность проведенного разговора.

    Путин также отметил, что переговоры на Аляске приближают стороны к нужным решениям.

    16 августа 2025, 20:01 • Новости дня
    В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров

    NPR: Страницы документов Госдепа о саммите в Анкоридже нашли в отеле на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    В гостинице Анкориджа постояльцы нашли бумаги с деталями саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

    Документы Госдепа США, касающиеся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, были обнаружены в отеле Hotel Captain Cook в Анкоридже, передает ТАСС.

    По информации NPR, бумаги нашли постояльцы в общем принтере гостиницы. В документах содержались расписание саммита, списки российских и американских делегаций с произношением фамилий, а также рассадка и меню обеда в честь Владимира Путина.

    Согласно опубликованным материалам, гостям планировалось подать салат с уксусной заправкой на основе шампанского, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус, а также картофельное пюре, спаржу и крем-брюле. Как отмечается, рабочий обед был запланирован, но затем отменен.

    Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. Президент России отдельно подчеркнул: «Урегулирование украинского конфликта стало главной темой дискуссий». По итогам встречи Путин пригласил Трампа в Москву.

    Ранее сообщалось, что часть российской и американской делегаций, приехавших на саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж, была вынуждена поселиться в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиничных мест.

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту.

    16 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен

    Конгрессвумен Грин оценила дружеский жест между журналистами России и США

    Tекст: Мария Иванова

    Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин положительно оценила обмен подарками между журналистами на саммите в Анкоридже, отметив символичность дружеского жеста – бутылки русской водки.

    Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поддержала дружеские отношения между российскими и американскими журналистами на саммите в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Она прокомментировала сообщение американского журналиста Брайана Гленна, который рассказал о подарке – бутылке русской водки – от российского коллеги. Гленн получил презент за то, что нашел и вернул камеру, которую российский журналист потерял на мероприятии.

    «Американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброту! Да, именно в таком мире я хочу жить. Отличная работа, Брайан!», – написала Грин в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По ее словам, такие поступки вдохновляют на надежду и создают положительный пример для сотрудничества между странами.

    История с подарком также вызвала отклик у пользователей соцсетей, которые отметили редкость таких моментов взаимопомощи между представителями разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Брайан Гленн пришел в восторг от бутылки водки, которую ему подарили во время визита в Россию.

    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

