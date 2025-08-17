День воздушного флота и День любимого дивана отмечается 17 августа

Tекст: Ирма Каплан

Профессиональный праздник летчиков, диспетчеров, инженерно-технических специалистов бортпроводников и работников авиаинфраструктуры отмечается в России в третье воскресенье августа. Так было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», где упоминалось, что День Воздушного Флота СССР будет отмечаться в третье воскресенье августа.

Праздник комиссионного магазина или секонд-хенд-магазина тоже празднуется в это воскресенье. В 1943 году в Англии появилась тенденция, когда состоятельные люди стали отдавать ненужные вещи участникам французского сопротивления или сильно нуждающимся во время войны.

Понятие «секонд-хенд» отражало идею, согласно которой жители крупных городов собирали ненужные вещи и отправляли в борющуюся с фашистами Францию. В странах СССР после распада так стали называть лавки с одеждой и обувью, бывшими в употреблении, но достаточно хорошо сохранившимися, чтобы послужить новому собственнику.

17 августа отмечается еще и День проснувшихся улиток. Эти появившиеся на Земле около 600 млн лет назад брюхоногие моллюски просыпаются от зимней спячки в начале апреля, но в конце августа их праздник решили отметить для того, чтобы напомнить о медитативной размеренности и спокойствии ползучих философов.

Шуточный День любимого дивана как никогда лучше сочетается с воскресным днем. Как напоминает Ura.Ru, в 2014 году в Саратове создали самый длинный в мире диван, больше километра и весом около 50 т. Его стоимость составила около 10 млн. рублей. С ним Россия попала в Книгу рекордов Гиннеса. С этого момента и появился праздник в честь любимого дивана.

Кроме того, Колумбия в этот день отмечает День инженера, Габон и Индонезия – День независимости, Боливия – День флага, а США – День ванильного заварного крема.

Именинным пирогом стоит угостить Дмитpия, Ивaнa, Aндpeя, Aнтoнинa, Евдoкию, Кузьму, Aлeкceя, Дapью, Миxaилa, Дeниca, Кoнcтaнтинa, Мaкcимилиaнa, Иpину и Семена.