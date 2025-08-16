Политолог: Детали переговоров на Аляске станут публичными в ближайшие дни

Политолог Данилин: Саммит на Аляске показал готовность России стать гарантом безопасности Украины

Tекст: Алёна Задорожная

«Учитывая, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву, а тот не отказался, можно считать встречу достаточно продуктивной», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Он напомнил, что с момента последней встречи российского лидера с американским президентом – тогда это был Джо Байден – прошло четыре года.

«Объем вопросов, накопившихся в наших отношениях, огромен. Судя по услышанному, по некоторым из этих вопросов удалось достичь частичных договоренностей. Каких именно – пока неизвестно, но, полагаю, эта информация станет публичной в ближайшие дни», – предположил аналитик.

«При этом лидеры двух стран четко обозначили, что ждать прорыва по украинскому вопросу не приходится. Впрочем, еще до переговоров было очевидно: мгновенного решения конфликта быть не может. Однако обозначить возможные пути выхода из кризиса – задача выполнимая. И, судя по всему, такие ориентиры были намечены», – рассуждает собеседник.

Спикер также напомнил о словах главы РФПИ Кирилла Дмитриева: «Он охарактеризовал переговоры как успешные. Это позволяет предположить, что если украинское направление остается сложным, то по другим вопросам двусторонней повестки удалось найти больше точек соприкосновения. Переговорная площадка сохраняет потенциал и нам есть, о чем поговорить».

Анализируя позиции сторон, эксперт отметил, что Путин последовательно демонстрирует готовность к диалогу, но без ущерба для национальных интересов, особенно в контексте СВО и в части устранения первопричин кризиса в отношениях с НАТО. «Мы четко обозначили свои условия, и Трамп, судя по всему, их услышал. Теперь можно ожидать соответствующих шагов с его стороны», – добавил политолог.

«Особого внимания заслуживает заявление Путина о готовности России участвовать в обеспечении безопасности Украины. Это важный сигнал, свидетельствующий о возможности Москвы выступить гарантом безопасности для нейтральной, внеблоковой Украины», – резюмировал Данилин.

Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».