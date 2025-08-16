  • Новость часаНа Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Путин предложил Трампу в следующий раз встретиться в Москве
    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    Политолог: Детали переговоров на Аляске станут публичными в ближайшие дни
    CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного»
    Белый дом назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    16 августа 2025, 05:03

    Политолог: Детали переговоров на Аляске станут публичными в ближайшие дни

    Политолог Данилин: Саммит на Аляске показал готовность России стать гарантом безопасности Украины

    Политолог: Детали переговоров на Аляске станут публичными в ближайшие дни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Прорыва в урегулировании украинского конфликта не ожидалось, но встреча помогла обозначить ключевые направления диалога, а особое внимание обращает на себя заявление России о готовности содействовать обеспечению безопасности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Учитывая, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву, а тот не отказался, можно считать встречу достаточно продуктивной», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Он напомнил, что с момента последней встречи российского лидера с американским президентом – тогда это был Джо Байден – прошло четыре года.

    «Объем вопросов, накопившихся в наших отношениях, огромен. Судя по услышанному, по некоторым из этих вопросов удалось достичь частичных договоренностей. Каких именно – пока неизвестно, но, полагаю, эта информация станет публичной в ближайшие дни», – предположил аналитик.

    «При этом лидеры двух стран четко обозначили, что ждать прорыва по украинскому вопросу не приходится. Впрочем, еще до переговоров было очевидно: мгновенного решения конфликта быть не может. Однако обозначить возможные пути выхода из кризиса – задача выполнимая. И, судя по всему, такие ориентиры были намечены», – рассуждает собеседник.

    Спикер также напомнил о словах главы РФПИ Кирилла Дмитриева: «Он охарактеризовал переговоры как успешные. Это позволяет предположить, что если украинское направление остается сложным, то по другим вопросам двусторонней повестки удалось найти больше точек соприкосновения. Переговорная площадка сохраняет потенциал и нам есть, о чем поговорить».

    Анализируя позиции сторон, эксперт отметил, что Путин последовательно демонстрирует готовность к диалогу, но без ущерба для национальных интересов, особенно в контексте СВО и в части устранения первопричин кризиса в отношениях с НАТО. «Мы четко обозначили свои условия, и Трамп, судя по всему, их услышал. Теперь можно ожидать соответствующих шагов с его стороны», – добавил политолог.

    «Особого внимания заслуживает заявление Путина о готовности России участвовать в обеспечении безопасности Украины. Это важный сигнал, свидетельствующий о возможности Москвы выступить гарантом безопасности для нейтральной, внеблоковой Украины», – резюмировал Данилин.

    Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

    Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

    Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

    Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

    Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

    В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После короткой фотосессии на летном поле российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отправились на саммит в автомобиле американского президента, обменявшись репликами.

    Путин и Трамп провели короткую фотосессию на летном поле перед началом саммита, передает ТАСС.

    После этого лидеры обменялись парой реплик и направились к автомобилю президента США. Российский президент сел в «Кадиллак» Трампа, где начался их разговор тет-а-тет. Саммит стартовал именно с общения лидеров в лимузине.

    Ранее Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом. Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами России и США продлятся не менее 6-7 часов. Белый дом информировал, что встреча начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже на Аляске.

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Слоган «Стремление к миру» разместили на баннере встречи лидеров России и США

    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Денис Тельманов

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере девиз «Стремление к миру» (Pursuing peace), символизирующий стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Как сообщает корреспондент РИА «Новости», американская сторона определила слоган встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    На официальном баннере мероприятия был размещен девиз «Стремление к миру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп также допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Владимир Путин должен прибыть в Анкоридж к 11:00 по местному времени, где его у трапа самолета встретит Дональд Трамп.

    Встречу Путина и Трампа решено провести в формате «три на три» вместе с министрами

    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Формат переговоров между лидерами России и США изменился, в обсуждении примут участие также главы внешнеполитических ведомств и специальный представитель.

    О смене формата встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Вместо ранее анонсированной беседы «один на один» переговоры состоятся в формате «три на три».

    По словам Ливитт, вместе с Трампом в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

    С российской стороны, как ожидается, также будут представлены министры. В расширенном составе на ланче примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    «Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф», – заявила Ливитт. Рассматривается также возможность обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить территориальный вопрос между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Путиным.

    Американский президент допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности вместе с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере новый девиз, который символизирует стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Путин и Трамп начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три» без вступительных реплик для прессы.

    Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три» без вступительных реплик для прессы, передает ТАСС. Президенты ограничились короткой фотосессией, после чего американская протокольная служба поблагодарила журналистов и вывела их из помещения.

    Согласно источнику, встреча лидеров России и США проходит в закрытом режиме.

    Ранее сообщалось, что в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Путин и Дональд Трамп почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего пожали друг другу руки.

    После короткой фотосессии на летном поле Путин и Трамп отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами.

    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом при участии министров.

    Переговоры президентов России и США стартовали на военной базе Элмендорф-Ричардсон, передает ТАСС.

    Переговоры проходит в специальном помещении, украшенном российским триколором и флагом США. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что ранее планировавшаяся встреча в формате «один на один» проходит в составе «три на три» с участием министров.

    После основной встречи запланирован ланч в расширенном составе. К переговорам присоединятся американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    Ранее Путин и американский лидер Дональд Трамп покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа почти одновременно и пожали друг другу руки.

    После короткой фотосессии на летном поле Путин и Трамп отправились на саммит в автомобиле президента США и обменялись репликами.

    Пресс-секретарь президента России Песков сообщил, что переговоры президентов России и США продлятся не менее 6-7 часов.

    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Путин и Трамп обменялись рукопожатиями

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего направились друг к другу и пожали руки.

    Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего направились друг к другу, передает ТАСС.

     Дональд Трамп встретил Владимира Путина прямо на взлетной полосе, хлопая в ладоши и приветствуя гостя, который шел по красной ковровой дорожке. Американский лидер также похлопал Путина по спине, после чего политики крепко пожали друг другу руки.

    На церемонии присутствовал почетный караул вооруженных сил США.

    Президенты обменялись рукопожатием и направились по красной дорожке к лимузинам.

    Ранее Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента России Песков сообщил, что переговоры лидеров России и США продлятся не менее шести-семи часов. Белый дом проинформировал, что встреча начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже на Аляске.

    Самолет Путина приземлился в Анкоридже

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Анкоридж, где на военной базе пройдет встреча с Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж, штат Аляска, в 21:54 по московскому времени, передает ТАСС. Здесь запланировано проведение двустороннего саммита с Дональдом Трампом. Переговоры начнутся на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что программа саммита предусматривает личную беседу лидеров, а затем рабочий завтрак с расширенным составом делегаций. В состав российской делегации вошли Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

    Песков сообщил, что ожидаемая продолжительность переговоров президентов России и США составит не менее 6-7 часов.

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Телеканал CNN проанализировал жесты и мимику российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи в аэропорту и по дороге на переговоры и назвал его «далеким от холодного».

    «Улыбающийся Владимир Путин смотрит в окно бронированного лимузина президента Дональда Трампа, проезжая мимо ряда камер мировых СМИ на взлетно-посадочной полосе Аляски. Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», – говорится в материале телеканала CNN.

    Там отметили, когда Путин приближался к Трампу на красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.

    Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Позже, когда они садились в автомобиль, Трамп и Путин улыбнулись друг другу, хотя лицо Трампа оставалось каменным, отметили на телеканале.

    «Российский президент известен тем, что выражает свое отношение через позу. Бывшие президенты США отмечали его привычку сутулиться во время выступления, что служило знаком его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился. Наоборот, во время встречи он сидел, выпрямившись, сцепив руки, под щелканье фотоаппаратов и выкрикивание репортерами вопросов», – отметил CNN.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет специального назначения Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, следует из данных FlightRadar24.

    По информации RT, борт Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. За передвижением воздушного судна наблюдали свыше 454 тыс. пользователей на сервисе FlightRadar24 в режиме реального времени.

    Ранее сообщалось, что самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа продлятся не менее 6–7 часов.

    Белый дом информировал о начале встречи президентов в 11:00 по местному времени( 22:00 мск) в Анкоридже на Аляске.

    Переговоры Путина и Трампа с делегациями в узком составе завершены

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией в узком состав» завершены, сообщил Кремль в кратком заявлении.

    Беседа российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа с делегациями в узком составе завершены. Длились они чуть более трех часов, если считать с момента встречи в аэропорту, где оба лидера активно общались, а также провели в лимузине Трампа разговор без переводчиков, пока ехали к месту переговоров.

     

    На видео в Telegram-канале Кремля Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом беседует с пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

    Как сообщает CNN, журналистам, ожидающим президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, было приказано собраться перед запланированной пресс-конференцией. Ее начало обещают с минуты на минуту. Журналисты заняли места в зале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы. Беседа длится два часа без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Песков назвал Ушакова и Лаврова сопровождающими Путина на переговорах

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом будут сопровождать два доверенных лица.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров станут сопровождающими Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, заявил Песков в комментарии CNN.

    Изначальным форматом встречи предусматривался разговор «один на один»,  позднее формат заменили на «три на три».

    Со стороны Трампа на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

    Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом.

    Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами России и США продлятся не менее 6-7 часов.

    Путин предложил провести следующие переговоры с Трампом в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин предложил новое место для следующей встречи с президентом Дональдом Трампом – это столица России Москва.

    Предложение о проведении следующего саммита в российской столице Путин озвучил в ответ на слова Трампа от том они вскоре могут снова встретиться. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге.

    Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Это интересный вопрос, меня немного покритикуют за это, но допускаю такую возможность», – сказал президент США.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы. Беседа длилась два часа без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер.

