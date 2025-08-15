Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» в Магадане, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Мемориал был открыт 9 мая 2020 года к 75-летию Победы и расположен рядом с аэровокзалом на 13 километре трассы «Колыма».

Мемориал символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны. По воздушной трассе АлСиб в годы войны было переброшено почти 8 тыс. самолетов, поставлявшихся Советскому Союзу по ленд-лизу от США. В сложных погодных и климатических условиях Севера эти полеты были сопряжены с большим риском для летчиков.

Наиболее опасным считался участок протяженностью 1,2 тыс. км от Сеймчана до Якутска. Этот маршрут проходил над горными хребтами и «Полюсом холода» – Оймяконом. В этих условиях летчики совершали перелеты на больших высотах и при низких температурах с применением кислородных масок.

Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В ходе поездки в Магадан президент России Владимир Путин обсудил реализацию мастер-плана по строительству жилья и развитию стратегических отраслей.

Президент также прибыл на завод «Омега-Си» , осмотрел комплекс «Президентский» и пообщался с юными хоккеистами.