Один человек погиб в результате атаки ВСУ Белгородской области
ВСУ атаковали дронами три автомобиля в Белгородской области, погиб один человек
В результате ударов беспилотников по двум селам Белгородской области погиб мужчина, еще трое человек получили ранения различной степени тяжести.
ВСУ с помощью беспилотников атаковали два населенных пункта Белгородской области, в результате погиб один человек, еще трое получили ранения. О нападениях в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в селе Пристень Валуйского округа два легковых автомобиля стали целями дронов. «От удара одного из них погиб мужчина. Он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», – отметил губернатор.
В результате второго удара дрона пострадали два человека – у женщины диагностировали минно-взрывную травму и ожоги на руке, у мужчины – минно-взрывную травму и ссадины на руках и ногах. Пострадавшие получили помощь в Валуйской ЦРБ и отпущены домой на амбулаторное лечение. Автомобиль, в который попал дрон, был полностью уничтожен огнем.
Еще один беспилотник ударил по машине в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчина, находившийся в автомобиле, получил минно-взрывную травму и баротравму, госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. У машины повреждены остекление и кузов.
Ранее в четверг Гладков сообщал, что украинские дроны четыре раза за день атаковали здание областного правительства в Белгороде.