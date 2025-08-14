В Кремле заявили о деловом настрое делегации России на Аляске

Помощник президента Ушаков сообщил о деловом настрое делегации России на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдут в деловом ключе, передает ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская делегация отправляется на встречу с рабочим настроем. Он отметил, что у всех участников переговоров преобладает деловой подход, и подчеркнул серьезность намерений российской стороны.

Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ушаков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США.