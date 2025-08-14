В Кремле заявили о деловом настрое делегации России на Аляске

Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.2 комментария
Российская делегация отправляется в США с деловым настроем, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдут в деловом ключе, передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская делегация отправляется на встречу с рабочим настроем. Он отметил, что у всех участников переговоров преобладает деловой подход, и подчеркнул серьезность намерений российской стороны.
Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Ушаков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США.