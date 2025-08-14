Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.12 комментариев
Гладков объявил о новых ограничениях в Белгородской области после атак дронов
Большинство учреждений Белгородской области переводятся на дистанционный режим работы, ограничиваются массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Госучреждения, включая министерства и подведомственные организации, переводятся на дистанционный режим на четверг и пятницу, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Руководителям поручено обеспечить безопасность сотрудников, особенно для дежурных групп и тех, кто обязан работать очно. Частным и федеральным организациям рекомендовано также перевести сотрудников на удаленку или принять меры по обеспечению безопасности.
Для учреждений общественного питания установлен запрет на обслуживание на улице и открытых площадках. Все уличные мероприятия будут запрещены с четверга по воскресенье включительно.
Крупные торговые центры Белгорода и района должны быть закрыты до конца субботы. Работа общественного транспорта будет регулироваться в зависимости от угрозы атак БПЛА – при поступлении информации о нападении водители обязаны высаживать пассажиров в безопасном месте.
Парки, скверы, пляжи и другие места массового пребывания людей будут закрыты на предстоящие двое суток.
Губернатор призвал жителей Белгорода и района максимально ограничить пребывание на улице и усилить контроль за детьми. По его словам, угроза в первую очередь касается людей, находящихся в незащищенных пространствах.
Ранее в четверг Гладков сообщал, что украинские дроны четыре раза за день атаковали здание областного правительства в Белгороде.
В ходе другой атаки украинского беспилотника ранения получили три мирных жителя.