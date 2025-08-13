Жители Чукотки выразили надежду увидеть родню с Аляски после встречи Путина и Трампа

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители коренных народов Чукотки, имеющие родственников на Аляске, рассказали РИА «Новости» о своих ожиданиях по поводу предстоящей встречи политиков.

По их словам, раньше поездки к родным были проще: для визита требовалось лишь приглашение от жителя Аляски, и сообщения между регионами осуществлялись регулярно.

Сейчас, как рассказала жительница Татьяна Ачиргина, общение с американскими родственниками ограничено онлайн-форматом и редкими звонками. «У нас большие ожидания от встречи – на потепление, на то, что общение упростится», – отметила она.

Житель Уэлена Владимир Мемыльнеун сообщил, что его сестра уже много лет живет на Аляске. Ранее он навещал ее благодаря приглашениям на культурные мероприятия, но визиты прекратились из-за осложнения политической ситуации. Мемыльнеун подчеркнул, что возможность возобновления личных встреч зависит от исхода переговоров президентов.

Михаил Омрынто из Лорино добавил, что раньше жители Чукотки и Аляски посещали праздники друг друга. По его словам, до 2018 года такие поездки были возможны, но сейчас регулярные рейсы прекращены. Председатель морзверобойной общины из Провиденского района Игорь Макотрик рассказал, что на Аляске у него также проживает несколько семей из рода, которых он давно не видел.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа, по данным прессы, они состоятся военном объекте в Анкоридже на Аляске.

Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд отмечал, что безопасность российского лидера обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.