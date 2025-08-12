Экс-президента Гватемалы заподозрили в причастности к гибели 41 девочки в приюте

Экс-президента Гватемалы Моралеса заподозрили в причастности к гибели девочек

Tекст: Денис Тельманов

Поручение о начале расследования дал судья Ингрид Сифуэнтес, сообщает Diario de Centro America. Она распорядилась, чтобы прокуратура установила возможную причастность бывшего президента Джимми Моралеса к гибели 41 несовершеннолетней и ранению более 15 человек в результате пожара, который произошел 8 марта 2017 года в приюте Hogar Seguro Virgen de la Asuncion.

В материалах дела отмечается, что Моралес мог приказать сотрудникам Национальной гражданской полиции удерживать девочек запертыми, чтобы не допустить их нападения на директора центра Сантоса Торреса, пишет издание. Также суд учел показания главного врача приюта, который заявил о «внешних вмешательствах», исходивших, по его словам, от экс-президента.

В рамках этого дела уже вынесены приговоры шести фигурантам, признанным виновными в жестоком обращении с несовершеннолетними, неисполнении обязанностей и, в некоторых случаях, злоупотреблении полномочиями. Наиболее суровые наказания – по 25 лет тюрьмы – получили бывший директор центра Сантос Торрес Рамирес и экс-секретарь по социальному обеспечению Карлос Родас.

Судья также обязал расследовать действия бывшего советника Моралеса Карлоса Бельтетона из-за противоречий в его показаниях. По словам судьи Сифуэнтес, девочек держали без одежды до девяти часов, а двери приюта не открыли даже во время пожара, что стало причиной их гибели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа отправила два рейса военно-транспортных самолетов C-17 с 160 нелегальными мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу. В одной из комнат приюта для несовершеннолетних мигрантов на севере Парижа нашли коробки с патронами калибра 5,6 мм. Инспектора МЧС Романа Плета приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о пожаре в приюте Кемерово, где погибли 23 человека.