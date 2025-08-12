Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Экс-президента Гватемалы заподозрили в причастности к гибели 41 девочки в приюте
Экс-президента Гватемалы Моралеса заподозрили в причастности к гибели девочек
Власти Гватемалы инициировали расследование в отношении экс-президента Джимми Моралеса по делу о трагедии в детском приюте в 2017 году, когда в ходе пожара в приюте для несовершеннолетних погибла 41 девочка.
Поручение о начале расследования дал судья Ингрид Сифуэнтес, сообщает Diario de Centro America. Она распорядилась, чтобы прокуратура установила возможную причастность бывшего президента Джимми Моралеса к гибели 41 несовершеннолетней и ранению более 15 человек в результате пожара, который произошел 8 марта 2017 года в приюте Hogar Seguro Virgen de la Asuncion.
В материалах дела отмечается, что Моралес мог приказать сотрудникам Национальной гражданской полиции удерживать девочек запертыми, чтобы не допустить их нападения на директора центра Сантоса Торреса, пишет издание. Также суд учел показания главного врача приюта, который заявил о «внешних вмешательствах», исходивших, по его словам, от экс-президента.
В рамках этого дела уже вынесены приговоры шести фигурантам, признанным виновными в жестоком обращении с несовершеннолетними, неисполнении обязанностей и, в некоторых случаях, злоупотреблении полномочиями. Наиболее суровые наказания – по 25 лет тюрьмы – получили бывший директор центра Сантос Торрес Рамирес и экс-секретарь по социальному обеспечению Карлос Родас.
Судья также обязал расследовать действия бывшего советника Моралеса Карлоса Бельтетона из-за противоречий в его показаниях. По словам судьи Сифуэнтес, девочек держали без одежды до девяти часов, а двери приюта не открыли даже во время пожара, что стало причиной их гибели.
