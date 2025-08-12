  • Новость часаМинобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турецкая газета возглавила борьбу с культом Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    12 августа 2025, 20:53 • Новости дня

    ООН одобрила предстоящий саммит России и США по Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    ООН выразила готовность поддержать любые мирные инициативы по украинскому вопросу, если они соответствуют международному праву и уставу организации.

    ООН приветствует конструктивный диалог между странами-членами по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, комментируя ожидания организации от саммита России и США, который пройдет 15 августа на Аляске.

    «Мы приветствуем конструктивный диалог между странами-членами по вопросу Украины», – отметил Дюжаррик.

    Он подчеркнул, что ООН готова поддержать любые усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, если они будут соответствовать международному праву и уставу организации.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа.

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита не ожидается. На что он заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине.

    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    12 августа 2025, 00:10 • Новости дня
    Россия и Бразилия договорились о координации перед угрозой санкций США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансово-экономическое взаимодействие между Россией и Бразилией будет координироваться на фоне возможного введения ограничений со стороны США.

    Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

    Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

    Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.

    Комментарии (3)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Сергей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

    В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

    Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

    Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

    В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    Комментарии (7)
    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 22:09 • Новости дня
    Представитель России в ООН заявил о поиске виновных в подрыве «Северных потоков»

    Россия пообещала наказать виновных в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России выразили уверенность, что виновные в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут найдены и привлечены к ответственности.

    Все виновные в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут найдены и наказаны, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

    Он отметил, что, несмотря на попытки западных стран блокировать независимое международное расследование, правда о произошедшем обязательно станет известна.

    Полянский подчеркнул, что эффективные расследования, проведенные Данией и Швецией, не дали результата, а власти Германии продолжают уклоняться от предоставления информации Совету Безопасности и международному сообществу, что провоцирует распространение неправдоподобных версий в СМИ.

    Он напомнил, что взрывы на магистралях в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года и создали серьезные угрозы для международной безопасности.

    Российская сторона завела уголовное дело по факту международного терроризма, однако сроки восстановления газопроводов пока определить невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий для провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Страны НАТО усилили военное присутствие в Балтийском море, что создало дополнительные вызовы для российских инфраструктурных проектов.

    Власти Германии решили окончательно закрыть проект «Северные потоки» и распространить на него санкции Евросоюза, несмотря на техническую возможность восстановления газопроводов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    Эксперт связал выбор Аляски с интересом Трампа к Арктике

    Эксперт Фадеев назвал Арктику ключевой темой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Проведение переговоров между Путиным и Трампом на Аляске отражает стратегические интересы США к освоению Арктики и использованию российского опыта в регионе.

    Выбор Аляски для саммита президентов России и США демонстрирует интерес Дональда Трампа к освоению арктических территорий, заявил профессор Алексей Фадеев из Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета, передает ТАСС.

    По его мнению, этот выбор может быть связан с планами США по приобретению Гренландии, идеей присоединения Канады и интересом к российскому опыту в логистике и инфраструктуре Арктики.

    Эксперт подчеркнул, что Арктика остается перспективной экономической зоной для международного сотрудничества, в том числе по освоению углеводородов и развитию логистических проектов.

    Он напомнил, что Россия и США уже имели опыт успешного взаимодействия в регионе – соглашения между «Роснефтью», ExxonMobil и General Electric в 2012 году привели к открытию месторождения «Победа» в Карском море, однако после 2014 года совместная работа была заморожена из-за политических разногласий.

    Фадеев также отметил, что у стран есть потенциал для совместного развития Северного морского пути, возвращения к идее Северного воздушного моста и сотрудничества в области биоресурсов, аквакультур и экологии.

    «Россия всегда была открыта для сотрудничества с международными партнерами. И Арктика – именно та территория, где сотрудничество может быть максимально эффективным», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что обе державы несут особую ответственность за охрану арктической экосистемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто в радиусе почти 50 км из-за встречи президентов России и США. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров о результатах переговоров с Владимиром Путиным. Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске будет предварительной.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

    Власти США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушное пространство над Анкориджем будет полностью закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

    Авиавласти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда в этом штате пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.

    Согласно опубликованному уведомлению FAA, запрет на полеты будет действовать в радиусе 48,3 километра от города и на высоте до 5,5 тыс. метров. Ограничения вводятся на один день – в пятницу, 15 августа, когда ожидается приезд лидеров двух стран.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Владимиром Путиным.

    Между тем, в Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 03:41 • Новости дня
    Шеф Пентагона допустил присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Министр обороны США не исключил свое участие в саммите на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его участие в переговорах между президентами России и США возможно, но решение еще не принято.

    Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего присутствия на встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». В интервью Fox News Хегсету задали вопрос, собирается ли он участвовать в переговорах лидеров двух стран. Он ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть».

    Ранее Кремль и Белый дом сообщили о планах Путина и Трампа встретиться на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву предлагал рассмотреть трехсторонний формат с участием Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув приоритет подготовки двустороннего саммита.

    Президент России также упомянул возможность переговоров с Владимиром Зеленским, но отметил, что для их проведения пока не созданы необходимые условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Алексей Фадеев заявил о стратегическом интересе Дональда Трампа к освоению арктических территорий, что отражается в выборе Аляски для проведения саммита президентов России и США.

    Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах переговоров с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    Комментарии (3)
    12 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Бывший вице-губернатор Аляски оценил отношения народов России и США

    Бывший вице-губернатор Аляски Леман: Народы России и США симпатизируют друг другу

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи президентов России и США бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами.

    Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на политические разногласия, корни народов тесно связаны, и взаимообмен между ними всегда был хорошим.

    Леман вспомнил о визите во Владивосток в 2000-е годы, когда незнакомый прохожий обнял его на улице и отметил, что русские всегда испытывали любовь к американцам. Экс-вице-губернатор также сообщил, что на Аляске проживает немало русских, многие из которых являются его друзьями, и это вызывает у него радость.

    По словам Лемана, представители двух стран зачастую создают семьи, а любовь помогает преодолевать любые преграды между народами.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    В Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки из России.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 01:50 • Новости дня
    Матчи теннисного турнира в Цинциннати прервали из-за вспыхнувшего генератора

    В Цинциннати остановили матчи ATP и WTA из-за пожара генератора

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском Цинциннати игры ведущих теннисистов были прерваны после отключения электричества, вызванного возгоранием генератора на стадионе при жаре в 32 градуса.

    Матчи турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» и женского турнира WTA в Цинциннати были прерваны из-за отключения электричества, сообщает ТАСС. Причиной стало возгорание генератора, о чем сообщил журналист Бен Ротенберг.

    В результате прекращения подачи электроэнергии были остановлены матчи между Стефаносом Циципасом и Бенжаменом Бонзи, а также встреча Тэйлора Фрица с Лоренцо Сонего. По данным источника, инцидент произошел при температуре воздуха плюс 32 градуса, что усилило дискомфорт игроков и зрителей.

    Женская часть турнира также была затронута. Россиянка Анна Калинская ранее вышла в четвертый круг, обыграв Аманду Анисимову со счетом 7:5, 6:4. Теперь она сыграет с Екатериной Александровой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Даниил Медведев завершил выступление на турнире «Мастерс» в Цинциннати, уступив во втором круге австралийцу Адаму Уолтону.

    Анна Калинская проиграла во втором круге Уимблдона, а пять российских теннисисток пробились в третий круг этого турнира.

    Четыре российских теннисиста вышли в четвертьфинал Уимблдона, а Мирра Андреева стала самой молодой участницей этой стадии с 2004 года.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленского начали лишать статуса героя

    Политолог Лизан заявил о начале кампании по развенчанию культа Зеленского

    Политолог: Зеленского начали лишать статуса героя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schneider/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский допустил много ошибок: развязал конфликт с НАБУ и САП, значительно ослабил фронт. Эти оплошности и стали поводом для развязывания информационной кампании, призванной скорректировать отношение населения к Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее турецкие СМИ написали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ.

    «Турецкие журналисты ничего принципиально нового об украинских властях не рассказали. По большому счету союзники Киева и так были осведомлены о колоссальных коррупционных схемах офиса Владимира Зеленского. Было понятно, что значительная доля западной помощи растекается по карманам местных князьков», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Другое дело, что долгое время эти нелицеприятные факты предпочитали замалчивать. Теперь же все изменилось, и Вашингтон, судя по всему, дал отмашку на публикацию накопленного компромата. К данному шагу Штаты подтолкнули два фактора. Первый – развязанный Зеленским конфликт с НАБУ и САП», – поясняет он.

    «Украинские власти попытались снять с себя ошейник коррупционного контроля. Их тут же поставили на место. Конечно, Киев попытался пойти на «мировую», но все же у союзников остался неприятный осадок от произошедшего. Зеленскому планомерно и достаточно ясно дают понять, кто здесь главный», – говорит собеседник.

    «Второй фактор – значительное ухудшение положений дел ВСУ на фронте. Из Украины в военном плане выжали практически максимум. Соответственно, формируется запрос на прекращение огня. Для этого на Киев и начинают давить. Пока это делают через турок, как относительно независимого игрока», – рассуждает эксперт.

    «Но в дальнейшем нас ожидает еще большее число публикаций. К журналистским расследованиям присоединятся специалисты из других государств – партнеров Запада. Возможно, и сами американские издания начнут «палить» по Зеленскому, вспоминая каждый, даже едва заметный проступок его офиса», – продолжает он.

    «Материалы будут становиться больше, подробнее. Конечно, Европа предпочтет отсидеться в сторонке. Она не особо заинтересована в развенчании образа «страдающей» Украины, но и Брюсселю придется ужимать число хвалебных статей, посвященных «подвигам» ВСУ», – рассуждает собеседник.

    «Общий курс понятен: Зеленского будут лишать статуса героя, постепенно вырисовывая картину очередного восточноевропейского диктатора-клептомана. В конечном счете данные журналистских расследований могут послужить основанием для выезда грузовичка НАБУ на Банковую», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. Как сообщает турецкое издание Aydinlik, данные фирмы связаны преимущественно с экс-консультантом Фонда госимущества Украины Андреем Гамыриным, который, предположительно, является распорядителем средств.

    По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ближайшем кругу Зеленского также обсуждалась покупка французского банка. Данный шаг, поясняет он, необходим для «отмывки» пяти миллиардов евро в криптовалюте (более 461 млрд рублей). Подчеркивается, что данная сумма фигурирует и в расследованиях НАБУ.

    Примечательно, что Aydinlik не в первый раз публикует компрометирующие материалы. В газете сообщили, что редакция якобы получила доступ к секретным служебным документам Службы безопасности Украины (СБУ). Все данные подготавливались николаевским региональным управлением спецслужбы. Датированы они весной прошлого года.

    Так, издание сообщало об усилении агентурных позиций СБУ в Анкаре, Стамбуле и Измире. Газета отмечает, что Киев «пристально следит за ситуацией в Турции через диаспору и разведывательные операции». В другой публикации рассказано об опасениях службы по поводу деятельности турецких НПО.

    В частности, эти организации могут поддерживать распространение идей автономии среди общины крымских татар Украины. При этом в марте прошлого года работу по пресечению сепаратистских настроений проводил подполковник управления службы безопасности по Николаевской области Виталий Танасийчук.

    В третьем материале газета рассказывает о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, произошедшем в результате «нарушений условий эксплуатации». Этот инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, но якобы мог привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. Инцидент не был предан огласке из-за усилий главы отделения СБУ в Николаевской области полковника Андрея Семенюка.

    В четвертой публикации приводятся некоторые детали операции СБУ по внедрению средств технической разведки и сбора данных в диппредставительстве одной из европейских стран в Николаеве. Операцией руководил подполковник Владимир Безрук.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 07:22 • Новости дня
    Риттер назвал встречу Путина и Трампа шансом Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-аналитик разведки США Скотт Риттер считает планируемую встречу Путина и Трампа определяющей для будущего Украины как государства.

    Планируемая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать последним шансом для Украины сохранить свою государственность, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по Ираку Скотт Риттер в интервью ТАСС. По его мнению, вопрос стоит не о шансах президента Владимира Зеленского, а о будущем Украины как современного национального государства.

    Риттер подчеркнул: «Я думаю, что пора перестать говорить о последнем шансе Зеленского и начать говорить о последнем шансе Украины. Выживет ли Украина как современное национальное государство? Какова судьба Украины?»

    Эксперт отметил, что Зеленский не стремится к миру, а надежд на победу Киева нет. По его словам, если конфликт продолжится, Украина может лишиться еще большего числа территорий. Он добавил, что в случае затягивания войны нельзя предсказать будущее страны, но вполне вероятно, что Украина в нынешнем виде перестанет существовать.

    Скотт Риттер приехал в Москву для участия в медиафоруме «Битва за правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона допустил свое присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске. Трамп не подтвердил участие Зеленского в предстоящей встрече на Аляске. Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию
    АдГ стала самой популярной партией Германии
    Россия бесплатно отправила в Киргизию более 1 тыс. тонн муки
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации