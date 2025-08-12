Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
Грузинским военным напомнили о победе над турками-сельджуками
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани назвал грузинских военных достойными продолжателями исторической победы в 1121 году грузинского царя Давида Строителя над турками-сельджуками в Дидгори близ Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
На торжествах по случаю годовщины битвы министр обороны Грузии заявил, что «блистательная победа», основанная на «эффективной военной стратегии», стала «примером мужества, защиты родины и стойкости веры».
По его словам, для нынеших властей Грузии ценными являются проявленные более 900 лет назад «мудрость, прагматизм и государственное видение».
«Каждый воин Сил обороны Грузии является достойным продолжателям исторического наследия. У каждого из нас есть обязанность продолжить путь, начатый Давидом Строителем», – сказал Ираклий Чиковани.
Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «современым Дидгори является борьба за объединение Грузии и укрепление ее суверенитета, а также защита христианских ценностей, на которые традиционно опиралась европейская цивилизация».
Премьер-министр выразил надежду на «достижение этой исторической цели».
Сражение в Дидгори позволило освободить Тбилиси, который стал столицей Грузии. После разгрома сельджукских войск начался «Золотой Век» в истории Грузии. Ежегодно Грузия отмечает это, но не как государственный праздник. Между тем, во время войны в Южной Осетии в августе-2008 некоторые СМИ сообщали, что тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили хотел победить именно 12 августа и сравнить себя с царем Давидом Строителем.