  • Новость часаЭксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    В Госдуме собрались изменить подход к домашнему заданию в школах
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км у Доброполья
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    Лидеры Бразилии и Китая обсудили протекционизм США
    Захарова заявила о планах Запада монополизировать искусственный интеллект
    Стало известно о ежемесячных переводах окружением Зеленского крупных сумм денег в ОАЭ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    13 комментариев
    12 августа 2025, 11:10 • Новости дня

    Обломки дронов нашли в нежилых районах Ставрополя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фрагменты упавших беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Ставрополь, обнаружили за пределами жилых зон города, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

    С остатками и обломками дронов работают саперы и взрывотехники, они предотвращают возможную детонацию оставшихся зарядов, пояснил Владимиров, передает ТАСС.

    Места падения находятся в нежилых частях Ставрополя, угрозы жизни и имуществу нет.

    По его словам, при обезвреживании неразорвавшихся обломков могут проводиться контролируемые подрывы. По этой причине в городе могут быть слышны громкие звуки, которые не представляют опасности.

    Между тем мэр Ставрополя Иван Ульянченко уточнил, что в городе ограничено движение по нескольким улицам, включая проспект Кулакова, улицу Индустриальную и часть улицы Ленина.

    Напомним, в Ставрополе ночью отразили атаку дронов при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

    Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов.

    Утром над Ульяновской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    47 комментариев

    Комментарии (7)
    12 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ задержала подозреваемого, который планировал подорвать 60 кг взрывчатки в автомобиле, чтобы убить высокопоставленного сотрудника Минобороны, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения, его завербовали украинские спецслужбы, ему присвоили псевдоним «Ворон», указало ведомство, передает ТАСС.

    Мужчина действовал по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram.

    Агент изготовил самодельное взрывное устройство и поместил более 60 кг взрывчатки в автомобиль. Злоумышленник планировал припарковать заминированную машину рядом с местом предполагаемого прохода высокого чина Минобороны и привести устройство в действие. Его задержали на трассе М-4 по пути к месту совершения преступления.

    Задержанный дал признательные показания. Он заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в вооруженные силы Украины в обмен на совершение теракта.

    Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы заставили пятерых российских пенсионерок принять участие в покушениях на российских военных, одну из бомб замаскировали под набор шахмат.

    Также ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных с беспилотника для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

    Еще раньше ФСБ задержала в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФСБ: Пытавшийся убить чиновника Минобороны бежал с Украины от мобилизации
    ФСБ: Пытавшийся убить чиновника Минобороны бежал с Украины от мобилизации
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в попытке покушения на высокопоставленного сотрудника МО России украинец бежал от мобилизации с Украины в 2023 году, он успел получить российское гражданство, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    В ходе встречи с семьей он познакомился с сотрудником сил спецопераций ВСУ, который предложил отсрочку от мобилизации в обмен на совершение теракта, об этом заявил сам мужчина, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

    По уговору, он должен был купить машину, компоненты самодельной бомбы, установить ее в машину своей цели. Бомбу установили под днище под запасным колесом, электронную часть поставили в панель под рулем.

    Само самодельное взрывное устройство состояло из селитры. Инструкции по сборке ему скидывал куратор в электронном виде.

    Напомним, во вторник ФСБ задержала подозреваемого в попытке убийства высокопоставленного сотрудника Минобороны. Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения.

    Мужчина заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение теракта.

    До этого ФСБ заявляла, что спецслужбы киевского режима заставили обманом и давлением пятерых российских пенсионерок совершить покушение на российских военнослужащих.

    Кроме того, пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде.

    Комментарии (8)
    11 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Луначарского в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины около Димитрова, Доброполья, Родинского, Удачного, Артемовки, Красноармейска, Гродовки в ДНР, Новопавловки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Степного, Андреевки, Варачино, Перше Травни, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Синельниково, Новой Казачьей, Хатнем, Крейдянкой и Меловым в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

    При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro и британскую Snatch, а также два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре израильские РЛС RADA RPS-42 и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Зеленого Гая, Александрограда в ДНР, Сосновки, Великомихайловки, Тихого, Вороного в Днепропетровской области, Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 255 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны и теробороны около Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки в Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 09:33 • Новости дня
    ВСУ признали удар ВС России по учебному центру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночного ракетного удара по учебному центру сухопутных войск на Украине погиб один военный, а более 20 получили ранения и акубаротравмы, сообщила пресс-служба сухопутных войск.

    В ночь на вторник российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». По данным украинской стороны, в результате атаки был ликвидирован один военнослужащий, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести.

    «Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений сухопутных войск вооруженных сил Украины... Известно об одном погибшем и 11 раненых... Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс», – говорится в заявлении сухопутных войск ВСУ.

    Украинская сторона не уточняет точное расположение учебного центра, а также его принадлежность к какому-либо роду войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных и максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки. Сырский запретил скопления личного состава после атак на учебные центры. ВСУ признали удар комплекса «Искандер» по полигону в Черниговской области.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 11:00 • Новости дня
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эмоции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) вызвали у российских военных чувство праздника, сравнимое с фейерверком, отметил участник СВО Евгений Рассказов.

    Ветеран СВО Рассказов с позывным Топаз заявил о панических настроениях в рядах «Азова», передает «Лента.ру».

    Топаз опубликовал скриншот поста командира «Азова» Богдана Кротевича, участвовавшего в боях за «Азовсталь». Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжелом положении ВСУ в районе Константиновки, Краматорска и Дружковки.

    Боец подчеркнул, что нет ничего приятнее, чем слышать «скулеж врага», который, по его словам, по достоинству оценил действия российских военных.

    «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» – их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» – написал Рассказов.

    Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого сообщалось, что внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 10:10 • Новости дня
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    @ warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Север» опубликовала видеозаписи, на которых запечатлены удары по украинским военным в Сумской области.

    На видео показан комплексный удар самолетов Су-34 ВКС России и расчетов беспилотников по району сосредоточения ВСУ в Сумской области, указала группировка в своем Telegram-канале.

    В результате удара было уничтожено до 50 украинских военных и склад боеприпасов.

    Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также дронами «Герань-2».

    Также уничтожено до десяти единиц иностранной военной техники, включая два танка, четыре БМП и множество другой автомобильной и бронетехники ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» заняли новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    В субботу группировка пресекла попытку ВСУ перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области. Ранее на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка накрыла три позиции украинских боевиков.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский лидер Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Арестович заявил, что для Дональда Трампа и Владимира Путина Зеленский «все», и его отстранение от должности становится лишь вопросом времени, передает «Газета.Ru».

    Детали процесса снятия украинского лидера будут несущественны, а ключевым моментом станет достижение договоренностей между президентами России и США, которые приведут к остановке боевых действий.

    «Остановка же войны вследствие договоренностей будет означать политическую смерть для Зеленского и тех, кто на ней поднимался и держится», – добавил он.

    По мнению Арестовича, если Зеленский попытается противостоять решениям Трампа и Путина, то западные страны могут обвинить его в коррупции и предоставить соответствующие доказательства.

    Напомним, в начале мая Зеленский подписал указ о санкциях в отношении своего бывшего советника Арестовича.

    В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму.

    В начале 2023 года Арестович ушел со своего поста из-за заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 23:13 • Новости дня
    Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

    Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

    «Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

    В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Военные ВСУ объяснили переход на сторону ВС России желанием защитить Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие военнослужащие ВСУ, по их словам, теперь служат в составе российской армии, объясняя этот шаг стремлением защищать украинский народ и Конституцию страны, заявил организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе.

    Бывшие украинские военные переходят на службу в российскую армию, чтобы, по их словам, защищать украинский народ и государство, передает ТАСС. Данную информацию передал организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе после общения с военнослужащими.

    Он отметил, что встретился с бывшими бойцами ВСУ, которые теперь воюют на стороне России. По словам Какькионе, те заявили, что таким способом они защищают и свою страну, и Конституцию Украины, а также украинский народ. Такой подход оказался для европейских гостей новым, но они подчеркнули, что военные «должны защищать».

    Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции посетили Мелитополь: они возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, исполнили песни «День Победы» и «Катюша», а также передали гуманитарную помощь местной школе-интернату «Гармония». До этого делегация посещала Мариуполь, причем нынешний визит стал уже четвертым по счету.

    Силовики сообщили, что количество украинских военных, которые оказались в плену и хотят остаться в России, заметно увеличилось.

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 08:31 • Новости дня
    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине

    Премьер Венгрии Орбан не поддержал заявление о поддержке евроинтеграции Киева

    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине
    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление, в котором главы Евросоюза выразили поддержку дальнейшей интеграции Украины с Европой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал присоединяться к заявлению по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. В примечании к документу, опубликованному на сайте Европейского совета, указано, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

    Документ подписали 26 лидеров стран Евросоюза. Европейские руководители заявили, что путь к миру на Украине не может определяться без участия Киева. Кроме того, они подтвердили намерение продолжать санкционную политику против России, а также поддержали политику Киева по евроинтеграции.

    Ранее Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В документе, подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном, страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика изоляции России на Западе привела к изоляции Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT написала про гибель наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком
    Турецкие власти предложили отказаться от системы «шведский стол»
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    Роналду сделал предложение матери двоих своих детей спустя девять лет отношений

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

    Сразу несколько новых образцов стрелковых вооружений представлены в России и даже уже заказаны Минобороны РФ. Главным отличием и пулеметов, и автоматов концерна «Калашников» от уже привычных вооружений стало возвращение к классическому, послевоенному калибру 7,62. Зачем это сделано и для кого предназначены новые образцы, особенно в контексте идущей спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации