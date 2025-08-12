Матчи теннисного турнира в Цинциннати прервали из-за вспыхнувшего генератора

В Цинциннати остановили матчи ATP и WTA из-за пожара генератора

Tекст: Денис Тельманов

Матчи турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» и женского турнира WTA в Цинциннати были прерваны из-за отключения электричества, сообщает ТАСС. Причиной стало возгорание генератора, о чем сообщил журналист Бен Ротенберг.

В результате прекращения подачи электроэнергии были остановлены матчи между Стефаносом Циципасом и Бенжаменом Бонзи, а также встреча Тэйлора Фрица с Лоренцо Сонего. По данным источника, инцидент произошел при температуре воздуха плюс 32 градуса, что усилило дискомфорт игроков и зрителей.

Женская часть турнира также была затронута. Россиянка Анна Калинская ранее вышла в четвертый круг, обыграв Аманду Анисимову со счетом 7:5, 6:4. Теперь она сыграет с Екатериной Александровой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Даниил Медведев завершил выступление на турнире «Мастерс» в Цинциннати, уступив во втором круге австралийцу Адаму Уолтону.

