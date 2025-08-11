  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Захарова осудила заявления Японии о Курильских островах и действиях СССР
    Москва заявила о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    2 комментария
    11 августа 2025, 09:08

    ФСБ раскрыла детали убийства вице-мэра Ставрополя украинскими спецслужбами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организаторы убийства ставропольского вице-мэра Заура Гурциева использовали гражданина Пенькова, который действовал по инструкциям украинских кураторов, сообщили в ФСБ.

    Пенькова обманом вовлекли в совершение убийства украинские спецслужбы, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Пеньков перевел денежные средства по требованию кураторов, которые впоследствии представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что деньги пошли на нужды ВСУ.

    После этого Пенькову было предложено выполнить ряд поручений якобы во избежание уголовной ответственности. В ходе одной из таких миссий 28 мая Пеньков приблизился Гурциеву и был подорван.

    Самодельное взрывное устройство находилось у него в нагрудной сумке, которую исполнитель считал диктофоном.

    В отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.

    В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» первый замглавы города Гурциев и его знакомый. Возбуждено уголовное дело, личность смертника также выявили.

    Гурциева внесли в список украинского сайта «Миротворец» утром перед его смертью.

    10 августа 2025, 19:01
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 17:45
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    39 комментариев

    Комментарии (17)
    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    10 августа 2025, 12:15
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (5)
    10 августа 2025, 20:00
    В Херсоне произошли взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, в воскресенье раздались взрывы.

    При этом официальной информации о введении воздушной тревоги в Херсоне и других районах региона, подконтрольных Киеву, не поступало, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Ранее взрывы произошли в Харьковской области Украины.

    В среду взрывы прогремели в Одесской области Украины, а в пятницу в Сумах прозвучал взрыв во время воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 07:47
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», – заявил Рютте в интервью ABC News, передает ТАСС.

    Рютте уточнил, что речь идет о необходимости обсуждать, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе что это будет означать для гарантий безопасности Украины.

    Он также отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, при этом он сослался на конституцию Украины.

    До этого сообщалось, что Рютте участвовал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом с Зеленским после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 08:04
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Краматорске уничтожен Иван Смаглюк, известный как медиапредставитель бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Смаглюк состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азова» и участвовал в рекламных кампаниях этого нацбата, уточнил Татаринов в своем Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что Смаглюк был ликвидирован 10 августа в Краматорске.

    Ранее сообщалось, что между «Азовом» (он же 12-я бригада национальной гвардии Украины, запрещенная в РФ террористическая организация) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ (армейская версия «Азова») произошел конфликт.

    Он вспыхнул после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады – обе части были созданы на базе полка «Азов».

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 04:05
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 06:46
    Бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве вызвал скандал

    Tекст: Антон Антонов

    На выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в России), это вызвало резкую критику со стороны польских политиков.

    Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой проверить инцидент и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий, передает ТАСС.

    Один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский обратился к молодым людям, развернувшим флаг, с призывом отправиться на Украину и вступить в ВСУ.

    Его поддержал бывший посол Польши в США Марек Магеровский, который выразил возмущение присутствием на концерте сотен украинцев призывного возраста.

    После концерта в социальных сетях начали распространяться видео и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей с бандеровским флагом. Инцидент широко освещался польскими СМИ, включая порталы Do Rzeczy, Onet и W Polityce.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк осудил размещение на переданных Киеву польских бронетранспортерах символов УПА (запрещена в России). Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал такие символы провокацией.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 12:10
    Захарова назвала отношения Евросоюза и Украины некрофилией

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    Захарова назвала отношения Евросоюза и Украины некрофилией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    Захарова прокомментировала совместное заявление, которое опубликовал офис Зеленского. В нем лидеры стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали к прекращению огня на Украине и заявили, что этого можно достичь только путем давления на Москву и поддержки киевских властей, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что в заявлении речь не идет о прекращении поставок вооружений Киеву. По ее словам, в документе утверждается, что мира на Украине возможно добиться исключительно при давлении на Россию и поддержке украинских властей.

    Захарова также заявила: «Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон за неделю дважды обсудил с Владимиром Зеленским возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Депутат Ги Меттан заявил, что Европа отказывается признать поражение Украины.

    Комментарии (9)
    10 августа 2025, 19:00
    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

    Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

    Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

    Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 23:34
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    @ Официальный сайт Министерства здравоохранения Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека, еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    «ВСУ продолжают атаковать Тульскую область», – сообщил Миляев в Telegram.

    Силами ПВО уничтожены 11 беспилотников. В результате удара ВСУ по одному из гражданских предприятий города Тула погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате чего погиб один человек.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 07:29
    Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк ВСУ с белорусскими радикалами) намеревались одновременно захватить южную часть белорусской территории и атаковать Курскую область, сообщил осведомленный источник.

    Летом 2024 года боевики «полка» вместе с белорусскими оппозиционерами и наемниками рассматривали в Варшаве сценарий захвата территории на юге Белоруссии параллельно с атакой ВСУ на Курскую область, сказал собеседник РИА «Новости».

    Действия планировалось синхронизировать с боевиками ВСУ в Курской области.

    При этом планировалось задействовать и боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании – «Паспалітае рушэнне». Боевики этой организации обучались на литовской территории и в Польше.

    К их подготовке привлекали участников «Полка Калиновского» с боевым опытом, в том числе при активном участии украинских и польских спецслужб.

    Ранее в Минске пятерых участников запрещенной террористической организации «Полк Кастуся Калиновского», воюющих на стороне ВСУ, заочно осудили на разные сроки лишения свободы.

    В январе бывший боевик «Полка Калиновского» раскрывал план вооруженного вторжения в Белоруссию.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 22:11
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    На месте обломков находятся сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за взрывной волны оказалось повреждено остекление балкона в многоэтажном доме.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 03:56
    Индия заявила о становлении сверхдержавой

    Министр обороны Индии Сингх: Никто не помешает нам стать сверхдержавой

    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Никакая мировая держава не сможет помешать Индии стать сверхдержавой, заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

    Сингх, выступая в штате Мадхья-Прадеш, заявил, что определенные силы не могут смириться с успехами Индии и предпринимают меры для ограничения ее прогресса. При этом министр не назвал США напрямую, но упомянул, что «начальник для всех» не понимает быстрого развития Индии, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    «При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», – заявил министр.

    Сингх подчеркнул, что оборонный экспорт Индии за год превысил 240 млрд рупий (более 2,7 млрд долларов), что стало рекордным показателем для страны. Он заявил: «В этом сила Индии, это новый оборонный сектор новой Индии, и экспорт постоянно растет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели пошлины в 25% на товары из Индии. Сообщалось, что Дели отменил покупку военных систем у Вашингтона, но власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США .

    Комментарии (2)
    10 августа 2025, 14:10
    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине

    Политолог Козюлин: Для ЕС принципиально важно оказаться за столом переговоров с США и РФ

    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа не может смириться с тем, что США и РФ готовы обсуждать конфликт на Украине без ее участия. Поэтому ЕС пытается имитировать согласие с компромиссным решением текущего кризиса, однако стоит им присоединиться к диалогу Москвы и Вашингтона – процесс обсуждения будет саботирован, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах России и США.

    «Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия. Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого Света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд, оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

    «Это важное и конструктивное положение, которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее искренность Евросоюза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

    «Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернутся к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

    «Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого Света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого Света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (0)
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»
    Белорусские радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    ФСБ: Глава батальона «Арбат» Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве
    Фицо отверг обвинения Киева в оскорбительной риторике к Украине
    Бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве вызвал скандал
    Умер крупнейший акционер ГК «Самолет»
    Дачникам запретили вести бизнес на участках

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

