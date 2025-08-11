Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
ФСБ раскрыла детали убийства вице-мэра Ставрополя украинскими спецслужбами
Организаторы убийства ставропольского вице-мэра Заура Гурциева использовали гражданина Пенькова, который действовал по инструкциям украинских кураторов, сообщили в ФСБ.
Пенькова обманом вовлекли в совершение убийства украинские спецслужбы, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Пеньков перевел денежные средства по требованию кураторов, которые впоследствии представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что деньги пошли на нужды ВСУ.
После этого Пенькову было предложено выполнить ряд поручений якобы во избежание уголовной ответственности. В ходе одной из таких миссий 28 мая Пеньков приблизился Гурциеву и был подорван.
Самодельное взрывное устройство находилось у него в нагрудной сумке, которую исполнитель считал диктофоном.
В отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.
В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» первый замглавы города Гурциев и его знакомый. Возбуждено уголовное дело, личность смертника также выявили.
Гурциева внесли в список украинского сайта «Миротворец» утром перед его смертью.