ФСБ раскрыла детали убийства вице-мэра Ставрополя украинскими спецслужбами

Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

«Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

«Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

«Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.