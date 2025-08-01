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Власти Осаки запретили пенсионерам говорить по телефону у банкоматов
В Японии пенсионерам ввели запрет на разговоры по телефону у банкоматов
Запрет для пожилых людей старше 65 лет направлен на борьбу с телефонным мошенничеством, связанным с обманным переводом денег через банкоматы.
Власти префектуры Осака в Японии ввели запрет на разговоры по мобильному телефону для пенсионеров во время использования банкоматов, передает ТАСС.
До этого действовала лишь рекомендация воздерживаться от подобных звонков, но теперь введен официальный запрет для граждан старше 65 лет. Мера призвана уменьшить число случаев так называемого мошенничества «это я, это я», при котором злоумышленники звонят пожилым людям, выдавая себя за родственников, чтобы выманить деньги под предлогом срочной необходимости.
Губернатор Осаки Хирофуми Есимура заявил: «Таки виды мошенничества – это ужасные преступления, которые наносят людям не только финансовый, но и моральный ущерб. Надеюсь, что внесенные нами поправки в законодательство помогут сократить число таких преступлений».
Согласно новым правилам, операторы банкоматов обязаны размещать соответствующие объявления и внедрять системы искусственного интеллекта, способные определять, если банкоматом пользуется пожилой человек, одновременно разговаривающий по телефону. Власти рассчитывают, что эти меры существенно снизят риск обмана пенсионеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сделал представление посольству Японии в связи с требованием генконсульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть макет павильона, который с 2001 года находился в библиотеке Южно-Сахалинска. Власти Японии сообщили, что средняя продолжительность жизни у женщин в стране превысила 87 лет, а у мужчин составила 81 год.