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    Как СВО изменила логистику армии
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону

    АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

    Tекст: Вера Басилая

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования об урегулировании конфликта на Украине к Москве до десяти дней, сообщили СМИ.

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.

    На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.

    После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

    В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.

    Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    1 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    @ vsolodovbrief

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.

    «Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.

    Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.

    «Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.

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    31 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Эксперт Юшков: Нефтяная сделка США и Пакистана – часть плана Трампа по давлению на Индию

    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы президента США Дональда Трампа по разработке «огромных» пакистанских нефтяных запасов – часть его стратегии по давлению на Индию. Пакистан не значится среди крупных игроков этого рынка и сам импортирует углеводороды, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Вашингтон и Исламабад объявили о заключении новой сделки.

     «Никому ничего не известно о каких-либо «огромных» запасах нефти в Пакистане. Страна не значится среди крупных игроков этого рынка и вообще является импортером углеводородов», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Коммерческие компании сейчас вообще не добывают нефть в Пакистане. Значит, им это не интересно. Это говорит о том, что с запасами углеводородов в стране все далеко не так хорошо, как уверяет американский лидер», – продолжил собеседник.

    «Думаю, наиболее вероятное объяснение такого поведения главы Белого дома заключается в попытке надавить на Индию», – указал аналитик. Он в целом выразил скепсис по поводу сотрудничества Вашингтона и Исламабада, учитывая их «напряженные отношения».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Исламабадом по разработке «огромных нефтяных запасов» Пакистана. «Сейчас мы выбираем компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил факт сделки. В свою очередь, минфин страны заявил о подписании тарифного соглашения с американской стороной, которое приведет к «снижению взаимных пошлин, особенно на пакистанский экспорт в США», сообщает Reuters.

    «Сделка знаменует новую эру экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, информационных технологий, криптовалюты», – говорится в сообщении. «Смысл соглашения состоит в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», – сказал глава минфина Мухаммад Аурангзеб.

    Заявление Трампа о сотрудничестве с Пакистаном прозвучало спустя несколько часов после объявления им о введении 25%-ных пошлин в отношении Индии, а также дополнительных штрафах за сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Трампа повлиять на «большую нефтяную игру» в мире.

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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

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    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    6 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

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    31 июля 2025, 15:44 • Новости дня
    Лукашенко предложил Западу забрать несколько тысяч осужденных граждан

    Лукашенко рассказал о предложении передать Западу тысячи осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии заявил о готовности передать западным странам тысячи заключенных, но представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

    О готовности передать несколько тысяч осужденных представителям Запада сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, во время переговоров он предложил забрать из страны осужденных за различные преступления, но этот вариант не устроил западных переговорщиков. Лукашенко рассказал, что лично предложил: «Хотите – мы вам и этих добавим», однако получил отказ: «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих».

    Ранее стало известно, что в июне белорусские власти отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди освобожденных оказались граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости. Лукашенко также помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита юриста Дональда Трампа и заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула. Американец Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, был освобожден по личной просьбе администрации президента США.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    31 июля 2025, 14:38 • Новости дня
    Дан прогноз по росту цен на кофе из-за пошлин США против Бразиии

    WSJ сообщил о прогнозируемом подорожании кофе в США из-за пошлин

    Дан прогноз по росту цен на кофе из-за пошлин США против Бразиии
    @ Zuma/ТАСС

    Введение 50% пошлин на бразильский кофе спровоцирует изменение рецептов кофейных смесей и рост цен на напиток в американских кофейнях.

    Новые импортные пошлины в размере 50% на товары из Бразилии приведут к ощутимому росту цен на кофе на внутреннем рынке Соединенных Штатов, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США почти полностью зависят от импорта кофе – собственное производство покрывает лишь около 1% потребностей. Бразильская арабика занимает до 40% американского рынка, и практически не имеет заменителей в объемах, необходимых для нужд обжарщиков и розничных сетей.

    Старший аналитик Rabobank Джеймс Уотсон заявил: «Невозможно легко заменить бразильский кофе в США. В целом, большая часть того, что вы пьете – это бразильская арабика». По его оценкам, новые пошлины приведут к изменению рецептов смесей и росту розничных цен на кофе минимум на 10% в зависимости от политики конкретных сетей.

    WSJ отмечает, что с начала года средняя цена чашки кофе в американских кофейнях уже выросла на 9% на фоне ожиданий пошлин и перебоев в поставках. Крупные производители, в том числе JM Smucker, уже поднимали цены и анонсировали новые повышения еще до объявления новых тарифов. Бразилия остается крупнейшим мировым производителем арабики, и лидирует с большим отрывом.

    Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 50% пошлин на импорт из Бразилии. В ответ бразильский президент Лула да Силва пригрозил зеркальными мерами, если США не изменят свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» страну, сделав ее «самой горячей страной мира». Дональд Трамп предложил ввести 50%-ные пошлины на товары из Бразилии, которая входит в состав БРИКС.

    Письмо президента США Луле да Силве спровоцировало рост цен на кофе. Бразильские власти считают, что экономика страны выдержит новые тарифы США, а президент Луис Инасиу Лула да Силва не намерен уступать давлению со стороны Вашингтона.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Посольству Японии в Москве сделано представление из-за экспоната библиотеки

    МИД России сделал представление посольству Японии из-за экспоната библиотеки

    Tекст: Вера Басилая

    МИД сделал представление посольству Японии из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть макет павильона, находившийся в библиотеке Южно-Сахалинска с 2001 года.

    Посольству Японии в Москве было сделано официальное представление из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.

    Ранее японская сторона обратилась к министерству культуры и архивного дела Сахалинской области с просьбой вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», который с 2001 года является экспонатом областной научной библиотеки.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что данный макет ранее рассматривался как официальный подарок.

    Российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро и ее заявления по Южным Курилам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул смену курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    31 июля 2025, 16:39 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.

    Документ о введении новых штрафов опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Согласно закону, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам, включенным в федеральный список, грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. К ответственности привлекут и при использовании программ для обхода блокировок.

    Распространение рекламы VPN-сервисов и других средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, теперь карается более серьезно: для граждан штраф составит от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тыс. рублей.

    За незаконную передачу абонентского номера физлицо может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель – от 50 до 100 тысяч, юридическое лицо – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Установлена ответственность за передачу данных для входа в интернет-ресурсы: для граждан штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Использование виртуальных телефонных станций или оборудования для незаконной маршрутизации трафика также наказывается штрафами до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до одного миллиона.

    Организаторы распространения информации понесут ответственность за отказ в сотрудничестве с силовыми структурами: граждане заплатят до 30 тыс. рублей, должностные лица – до 500 тысяч, юридические – до 5 миллионов, при повторном нарушении – до 10 млн рублей. За неисполнение предписаний по доступу к базам данных предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей для компаний и до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

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