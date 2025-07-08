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Мишустин на «Иннопроме» ознакомился с экспозицией народных промыслов и технологий
Мишустин начал обход «Иннопрома» со стенда универмага Национального центра «Россия»
Председатель правительства Михаил Мишустин начал обход выставки «Иннопром» в Екатеринбурге со стенда универмага Национального центра «Россия».
Вместе с главами иностранных делегаций он ознакомился с экспозицией, посвященной российским народным промыслам, а также современным производственным технологиям, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».
Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова представила концепцию универмага. «Универмаг «Россия» – это живая энциклопедия народного творчества и предпринимательской инициативы. Здесь каждое изделие рассказывает свою историю – о мастерах, бережно хранящих традиции, о регионах с их неповторимым колоритом, о современном прочтении нашего культурного кода», – отметила она.
Главной особенностью экспозиции стала витрина-калейдоскоп, каждая ячейка которой представляла товары одного из регионов страны. Особый интерес у иностранных делегаций вызвала коллекция одежды с цитатами президента России и символикой НЦ «Россия».
Виртуозова также сообщила, что уже в сентябре филиал НЦ «Россия» с универмагом откроется во Владивостоке, до конца года такие же филиалы появятся в Севастополе, Красноярске, ХМАО-Югре и Рязанской области. В дальнейшем сеть будет расширена до 89 точек во всех регионах страны для продвижения российских товаров на международном рынке.