Ирландского мотогонщика Маклина заподозрили в незаконном пересечении границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование в отношении мотогонщика Адама Маклина, лидера серии IRRC, сообщает РИА «Новости». По данным Iltalehti, его подозревают в незаконном пересечении государственной границы между Россией и Финляндией.

Ранее спортсмен опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию, где он прислонился к пограничному столбу на российской стороне, подписав снимок как «Однодневная поездка в Россию». Позже публикация была удалена.

На этом участке границы, отмечает издание, людей часто задерживают за подобные быстрые фотосессии на другой стороне. Максимальное наказание за такие действия – один год лишения свободы, но обычно нарушители отделываются штрафом.

Маклин сейчас лидирует в общем зачете чемпионата IRRC в классе супербайк, один из этапов которого недавно прошел в финском городе Иматра, расположенном у границы с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией. Рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что существуют предпосылки для строительства ограждений на части госграницы между Финляндией и Россией.