Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Прилепин рассказал, что спасло его при покушении в 2023 году
Политик и писатель Захар Прилепин, отмечающий 7 июля полувековой юбилей, признался, что дожить до этого дня ему помог непрофессионализм покушавшегося на него гражданина Украины Александра Пермякова, который при организации теракта закопал мину слишком глубоко в землю.
«Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150-200 отсюда, там такая низинка, за деревом лежал, нажал кнопочку, все взорвалось. Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», – объясняет Прилепин в предоставленном ТАСС фрагменте фильма «Мастерской новых медиа».
По его мнению, исполнитель покушения мог опасаться, что мину заметят, потому и зарыл ее глубже. Писатель признается, что таким образом он пытается рационально объяснить произошедшее.
После взрыва у Прилепина был перелом позвоночника, восемь переломов ног и черепно-мозговая травма.
Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области. Тогда был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб его соратник Александр Шубин, с которым Прилепин служил до и после начала СВО. 6 июня 2023 года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Шубина наградили орденом Мужества посмертно.