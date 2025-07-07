Прилепин рассказал, что спасло его при покушении в 2023 году

Tекст: Ирма Каплан

«Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150-200 отсюда, там такая низинка, за деревом лежал, нажал кнопочку, все взорвалось. Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», – объясняет Прилепин в предоставленном ТАСС фрагменте фильма «Мастерской новых медиа».

По его мнению, исполнитель покушения мог опасаться, что мину заметят, потому и зарыл ее глубже. Писатель признается, что таким образом он пытается рационально объяснить произошедшее.

После взрыва у Прилепина был перелом позвоночника, восемь переломов ног и черепно-мозговая травма.

Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области. Тогда был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб его соратник Александр Шубин, с которым Прилепин служил до и после начала СВО. 6 июня 2023 года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Шубина наградили орденом Мужества посмертно.