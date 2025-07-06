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Рогов сообщил о ночных ударах по объектам ВСУ в Запорожье
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о серии ударов по военным объектам украинских войск в Запорожье и пригородах, произошедших минувшей ночью.
По его словам, серия ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье была нанесена ночью, передает РИА «Новости».
«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», – заявил Рогов, отметив, что удары пришлись по объектам военной инфраструктуры, расположенным не только в самом Запорожье, но и в ближайших пригородах.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров также сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в Малиновке в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Военные РФ ранее зацепились за Малиновку, продвигаясь в этом районе. Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, при этом ширина фронта превышает 30 км.