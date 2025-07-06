Рогов сообщил о ночных ударах по объектам ВСУ в Запорожье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, серия ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье была нанесена ночью, передает РИА «Новости».

«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», – заявил Рогов, отметив, что удары пришлись по объектам военной инфраструктуры, расположенным не только в самом Запорожье, но и в ближайших пригородах.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров также сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в Малиновке в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Военные РФ ранее зацепились за Малиновку, продвигаясь в этом районе. Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, при этом ширина фронта превышает 30 км.