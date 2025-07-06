Tекст: Дмитрий Зубарев

Назначенные Киевом власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию мирных жителей на фоне успехов российских военных, передает ТАСС. Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области».

По словам источника, в настоящее время назначенные Киевом власти в основном отправляют в села волонтеров, которые пытаются уговорить жителей покинуть свои дома, однако мало кто соглашается на эвакуацию. Представитель силовых структур подчеркнул, что местные жители опасаются оставить свои жилища, так как, по их словам, их дома сразу же будут разграблены украинскими военнослужащими.

Кроме того, силовик отметил, что случаи принудительного выселения граждан для размещения украинских военных происходили повсеместно, и никого не интересовала дальнейшая судьба людей, оставшихся без крова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в Малиновке возле Гуляйполя на запорожском направлении. ВС России ранее зацепились за Малиновку, что позволило развивать продвижение. Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 километров.